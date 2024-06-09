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موعد مباراة مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026 والقنوات الناقلة

منتخب مصر يواصل تدريباته قبل مواجهة بوركينا فاسو الخميس في تصفيات كأس العالم 🇪🇬
محمد صلاح (وسط) في تدريبات منتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
9/6/2024-|آخر تحديث: 9/6/202411:05 م (بتوقيت مكة المكرمة)

نرصد موعد وأهم المعلومات والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد مضيفه غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة كأس العالم لكرة القدم 2026.

تقام المباراة غدا الإثنين 10 يونيو/حزيران 2024 على ملعب 24 سبتمبر في غينيا بيساو، وتنطلق صفارة البداية في الساعة السابعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

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وحقق منتخب مصر الفوز في مبارياته الثلاث بالتصفيات كالتالي: جيبوتي (6-0)، وسيراليون (2-0)، وأخيرا فوزه على بوركينا فاسو (2-1).

وتعد مباراته ضد غينيا بيساو الأقوى في مسيرته حيث أنه يواجه الفريق صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط دون هزيمة أيضا حيث فاز في مباراة وتعادل في اثنتين.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا بيساو ومصر

تبث المباراة عبر 3 قنوات عربية هي: SSC1 HD وSSC5 HD وON Time Sports 1 HD وبعض القنوات الأجنبية الأخرى.

تريزيغيه وصلاح يتصداران

ويتصدر نجم منتخب مصر محمود حسن (تريزيغيه) قائمة هدافي التصفيات برصيد 5 أهداف يليه بفارق هدف واحد زميله محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي.

وأسفر الاجتماع الفني قبل المباراة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل.

المصدر : الجزيرة