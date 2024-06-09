موعد مباراة مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات مونديال 2026 والقنوات الناقلة
نرصد موعد وأهم المعلومات والقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد مضيفه غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة كأس العالم لكرة القدم 2026.
تقام المباراة غدا الإثنين 10 يونيو/حزيران 2024 على ملعب 24 سبتمبر في غينيا بيساو، وتنطلق صفارة البداية في الساعة السابعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.
اقرأ أيضاlist of 2 items
شاهد ملخص مباراة تونس وناميبيا في تصفيات مونديال 2026شاهد ملخص مباراة تونس وناميبيا في تصفيات ...
وحقق منتخب مصر الفوز في مبارياته الثلاث بالتصفيات كالتالي: جيبوتي (6-0)، وسيراليون (2-0)، وأخيرا فوزه على بوركينا فاسو (2-1).
وتعد مباراته ضد غينيا بيساو الأقوى في مسيرته حيث أنه يواجه الفريق صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط دون هزيمة أيضا حيث فاز في مباراة وتعادل في اثنتين.
🔴📸 | منتخب مصر يخوض تدريبا صباحيا قبل السفر لغينيا بيساو عصر اليوم 🇪🇬
خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبا صباحيا باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم… pic.twitter.com/5B32OB2yDp
— EFA.eg (@EFA) June 8, 2024
القنوات الناقلة لمباراة غينيا بيساو ومصر
تبث المباراة عبر 3 قنوات عربية هي: SSC1 HD وSSC5 HD وON Time Sports 1 HD وبعض القنوات الأجنبية الأخرى.
تريزيغيه وصلاح يتصداران
ويتصدر نجم منتخب مصر محمود حسن (تريزيغيه) قائمة هدافي التصفيات برصيد 5 أهداف يليه بفارق هدف واحد زميله محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي.
نهاية المباراة بفوز المنتخب المصري على منتخب بوركينافاسو 2-1..
🎥شاهد أهداف المباراة ⬇️
#مصر_بوركينافاسو
#SSC | #WCQ pic.twitter.com/uczD793C2W
— SSC (@ssc_sports) June 6, 2024
وأسفر الاجتماع الفني قبل المباراة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجورب الأبيض، على أن يرتدي الحارس الطاقم الأخضر، بينما يرتدي منتخب غينيا بيساو الطاقم الأحمر بالكامل.