شاهد.. صاحب أطول شعر في كرة القدم يخطف الأنظار في تصفيات مونديال 2026

خطف اللاعب المغمور إيدان سيبيو الأنظار بسبب شعره الطويل في مباراة منتخب بلاده أنغويلا أمام ضيفه سورينام، في تصفيات قارة أميركا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2026، أمس السبت.

وشارك سيبيو، صاحب الرقم 15، مع منتخب أنغويلا منذ بداية المباراة، وكان مظهره لافتا لدرجة أنه حظي بتركيز الكاميرات في الملعب، بسبب طول شعره بشكل ملحوظ، وتدخلاته المؤثرة في معظم الفترات التي شارك فيها خلال اللقاء.

وقالت شبكة "إي إس بي إن" الرياضية إن "الرجل الأكثر شهرة في الملعب كان بلا شك سيبيو، ويقال إنه لاعب كرة القدم صاحب أطول شعر على الإطلاق في تاريخ كرة القدم الدولية".

Ook op Anguilla discussie over de haarband van een international 😅 — ESPN NL (@ESPNnl) June 8, 2024

وأظهرت مقاطع مصورة، انتشرت على المنصات، ارتداء لاعب خط وسط أنغويلا لربطة شعر حول بطنه لإبقاء ضفائره في مكانها الصحيح.

وتعرض سيبيو للإصابة في نحو 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ليتم استبداله في الدقيقة 57 بسبب عدم قدرته على استكمال المباراة، التي خسر فيها منتخب بلاده برباعية نظيفة.

O pênalti que o juizão negou para o Suriname contra Anguilla? pic.twitter.com/wXQ20KmWHG — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) June 8, 2024