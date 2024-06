إندريك لاعب ريال مدريد ينفجر في فوز البرازيل المثير على المكسيك

اقتنص منتخب البرازيل فوزا مثيرا من نظيره المكسيكي 3-2 في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد في ولاية تكساس الأميركية.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب البرازيل لمشواره في كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) والذي سيستهله الفريق بمواجهة كوستاريكا في 24 الشهر الجاري، ويسبق ذلك خوض ودية أخيرة أمام منتخب أميركا يوم الأربعاء المقبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نجوم السامبا بهدف حمل توقيع أندرياس بيريرا في الدقيقة الخامسة ثم أضاف غابريال مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة الـ54.

MARTINELLI SCORES! 2-0 BRAZIL 🇧🇷. He is one goal away from equalling Vinicius Junior in goals for the national team! pic.twitter.com/phkH69huBw

— chris 🇧🇷 (@crsxsa) June 9, 2024