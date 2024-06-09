إندريك لاعب ريال مدريد ينفجر في فوز البرازيل المثير على المكسيك

اقتنص منتخب البرازيل فوزا مثيرا من نظيره المكسيكي 3-2 في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما فجر اليوم الأحد في ولاية تكساس الأميركية.

وتأتي المباراة ضمن استعدادات منتخب البرازيل لمشواره في كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) والذي سيستهله الفريق بمواجهة كوستاريكا في 24 الشهر الجاري، ويسبق ذلك خوض ودية أخيرة أمام منتخب أميركا يوم الأربعاء المقبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نجوم السامبا بهدف حمل توقيع أندرياس بيريرا في الدقيقة الخامسة ثم أضاف غابريال مارتينيلي الهدف الثاني في الدقيقة الـ54.

MARTINELLI SCORES! 2-0 BRAZIL 🇧🇷. He is one goal away from equalling Vinicius Junior in goals for the national team! pic.twitter.com/phkH69huBw — chris 🇧🇷 (@crsxsa) June 9, 2024

O PITICO JOGA MUITO. ESQUECE. TITULAR ABSOLUTO. GOLACO DELE pic.twitter.com/Q1wUAOON99 — chris 🇧🇷 (@crsxsa) June 9, 2024

O ILUMINADO. ENDRICK SCORES. MADRID CONNECTION FOR BRAZIL. THE ENLIGHTENED SCORES THE WINNER. pic.twitter.com/9bY4T55exZ — chris 🇧🇷 (@crsxsa) June 9, 2024

ورد منتخب المكسيك بهدف عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة الـ73 ثم خطف غييرمو مارتينز هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لكن المهاجم البرازيلي الشاب إندريك (17 عاما) والمنتقل إلى ريال مدريد الصيف المقبل، خطف هدف الفوز القاتل للسامبا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء.

وحافظ منتخب البرازيل على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثالثة على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد دوريفال جونيور بعد الفوز على إنجلترا بهدف دون رد والتعادل مع إسبانيا 3-3.

وأصبح الموهبة الصاعدة إندريك ثاني أصغر لاعب بعد الأسطورة بيليه الذي يسجل 3 أهداف لمنتخب "السامبا" في تاريخ البرازيل.