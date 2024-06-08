موعد مباراة تونس وناميبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب تونس مع مضيفته ناميبيا -الأحد- في الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026 لكرة القدم.

وتسعى تونس إلى الحفاظ على انتصاراتها المتتالية في المباراة الرابعة على التوالي من أجل بلوغ المونديال للمرة السابعة في تاريخها رغم الظروف المضطربة التي يعيشها الاتحاد المحلي.

وعزز منتخب نسور قرطاج صدارته في المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن ناميبيا الثانية، وليبيريا ثالثة بـ4 نقاط، ومالاوي رابعة بـ3 نقاط، فيما بقيت غينيا الاستوائية وساو تومي بلا رصيد.

وتحمل المواجهة المقبلة طابعا ثأريا لزملاء ياسين مرياح الذين تعرضوا للخسارة أمام ناميبيا في كأس أمم أفريقيا الأخيرة وتسببت في خروجهم من دور المجموعات.

وسيتأهل متصدرو المجموعات التسع مباشرة لكأس العالم 2026، في حين تخوض أفضل 4 منتخبات تحتل مركز الوصافة مباريات فاصلة لتحديد المتأهل للملحق العالمي.

موعد المباراة

تقام مباراة تونس وناميبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في 2026 الأحد 9 يونيو/حزيران 2024 على ملعب أورلاندو في ناميبيا، وتنطلق المواجهة الساعة 17:00 بتوقيت تونس (19:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة).

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات "إس إس سي" الرياضية السعودية حقوق بث تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا.

ويمكن مشاهدة التغطية المباشرة لأبرز أحداث وأهداف المباراة عبر موقع الجزيرة نت.

حكم المباراة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الحكم الموريتاني دحان بايدا سيتولى إدارة مباراة تونس وناميبيا الأحد.