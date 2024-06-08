البولندية شفيونتيك تتوج بلقب رولان غاروس للمرة الثالثة على التوالي

فازت البولندية إيغا شفيونتيك على الإيطالية جاسمين باوليني 6-2 و6-1، لتتوج بلقب منافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في آخر 5 أعوام.

ونجحت اللاعبة البولندية والمصنفة الأولى عالميا، في أن تقلب تأخرها 1-2 إلى 5-صفر في المجموعة الثانية، لتنهي اللقاء لصالحها في ساعة و8 دقائق لتتغلب على باوليني التي خاضت أول مباراة نهائية لها في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).

وأصبحت شفيونتيك، ثالث لاعبة في تاريخ البطولة (منذ عام 1968) تحقق اللقب 3 مرات متتالية، بعد مونيكا سيليش بين عامي 1990 و1992 وجاستن هينن بين عامي 2005 و2007.

إيغا شفيونتيك تفوز بالمجموعة الثانية أمام الإيطالية جاسمين باوليني وتتوج بلقب بطولة رولان غاروس 🎾 نقطة المباراة#رولان_غاروس#RolandGarros | #beINSPIRED pic.twitter.com/bBaihJwGo6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 8, 2024

وباتت ابنة الـ23 عاما أول لاعبة تُحرز اللقب 4 مرات أو أكثر خلال حقبة الاحتراف بعد البلجيكية جوستين هينان (4 مرات آخرها عام 2007) والأميركية كريس إيفرت (9 مرات آخرها عام 1986) والألمانية شتيفي غراف (6 مرات آخرها عام 1999).

وقالت البولندية "من الرائع التواجد هنا. أعشق هذا المكان. أتطلع بفارغ الصبر كل عام للعودة"، متطرقة إلى إنقاذها نقطة حسم المباراة أمام اليابانية ناومي أوساكا في الدور الثاني بالقول "كنت قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة".

وتابعت "كنت واثقة بأن هذا (اللقب) سيكون ممكنا. كانت حقا بطولة مثيرة".

وفي المقابل، ودّعت باوليني، رولان غاروس برقم سلبي متمثل بأنها أول لاعبة تفوز بـ3 أشواط فقط في النهائي منذ خسارة الصربية آنا إيفانوفيتش أمام هينان 1-6 و2-6 عام 2007 حين أحرزت البلجيكية لقبها الرابع والأخير.