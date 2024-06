ميسي يعترف بأنه تلقى علاجا نفسيا بسبب برشلونة

كشف ليونيل ميسي نجم ميامي الأميركي لكرة القدم أنه تلقى علاجا نفسيا خلال فترة وجوده مع فريقه السابق برشلونة، على الرغم من أنه كان مترددا كثيرا في طلب المساعدة النفسية في ذلك الوقت.

وعاش ميسي في الكامب نو أفضل الفترات في مسيرته الكروية حيث رفع ألقابا جماعية وفردية كثيرة، لكنها تلك الفترة لم تخل من اللحظات المضطربة والعصيبة.

وصرح النجم الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، في حوار صحفي مع شبكة "Infobae" أن زوجته أنتونيلا كانت تتوسل إليه لرؤية طبيب نفسي، لكنه رفض ذلك قبل أن يعود ويقبل مقترحها عام 2020.

وقال البولغا "كنت مترددًا جدًا في البداية.. أنا شخص يحتفظ بكل شيء داخله، أتعامل مع السيئ كما الجيد".

Lionel Messi opened up on his mental health during his time at Barcelona, and how a psychologist helped him. pic.twitter.com/ndV5IhzenV

— ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2024