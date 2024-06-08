ميسي يعترف بأنه تلقى علاجا نفسيا بسبب برشلونة

كشف ليونيل ميسي نجم ميامي الأميركي لكرة القدم أنه تلقى علاجا نفسيا خلال فترة وجوده مع فريقه السابق برشلونة، على الرغم من أنه كان مترددا كثيرا في طلب المساعدة النفسية في ذلك الوقت.

وعاش ميسي في الكامب نو أفضل الفترات في مسيرته الكروية حيث رفع ألقابا جماعية وفردية كثيرة، لكنها تلك الفترة لم تخل من اللحظات المضطربة والعصيبة.

وصرح النجم الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، في حوار صحفي مع شبكة "Infobae" أن زوجته أنتونيلا كانت تتوسل إليه لرؤية طبيب نفسي، لكنه رفض ذلك قبل أن يعود ويقبل مقترحها عام 2020.

وقال البولغا "كنت مترددًا جدًا في البداية.. أنا شخص يحتفظ بكل شيء داخله، أتعامل مع السيئ كما الجيد".

Lionel Messi opened up on his mental health during his time at Barcelona, and how a psychologist helped him. pic.twitter.com/ndV5IhzenV — ESPN FC (@ESPNFC) June 7, 2024

وأقر ميسي أن زيارته للطبيب النفسي كانت إيجابية "الحقيقة هي، عندما ذهبت إلى هناك كان الأمر جيدا جدا بالنسبة لي، لقد أحببته وساعدني كثيرا، ولكن بعد ذلك توقفت ولم أذهب قط".

وتابع "لدي العديد من الأصدقاء، لدي عائلة، وزوجتي أنتونيلا، أعتقد أنني عندما كبرت غيرت الكثير من ذلك أيضًا، ساعدني الطبيب النفسي أيضًا وبدأت في مشاركة كل ما كان يحدث لي وبدأت أيضًا في الانفتاح أكثر".

وحول مشاركته في كأس العالم 2026، ذكر ميسي بطل العالم مع الأرجنتين عام 2022 في قطر أنه لم يحدد مشاركته من عدمها في البطولة حتى الآن، وأن الأمر يعتمد على وضعه النفسي وحالته البدنية، مؤكدًا أن هناك الكثير من الوقت المتبقي قبل انطلاق البطولة".

ويخوض ميسي معسكرا تدريبيا مع منتخب الأرجنتين استعدادًا لخوض منافسات بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية في الفترة بين 21 يونيو/حزيران و15 يوليو/تموز من العالم الحالي.