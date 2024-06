شاهد.. جناح مبابي الخاص في مركز تدريب ريال مدريد

حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثا لريال مدريد على جناح خاص مذهل مع شرفة فخمة في المدينة الرياضية التابعة للنادي الملكي الواقعة في منطقة فالديبيباس، شمال شرق مدريد.

فبعد أيام قليلة من انتقال قائد المنتخب الفرنسي إلى "الميرينغي" رسميا، تداولت الصحافة الإسبانية صورا لغرفة مبابي في مركز تدريب ريال مدريد.

وأظهر فيديو نشرته قناة "كونكشن ديبورتيفا" التلفزيونية الإسبانية أن اسم مبابي قد تم تثبيته على باب الغرفة الخاصة به والتي تحمل الرقم 103.

🚨 Kylian Mbappé already has his room ready at Real Madrid's training ground. 🛏️🤍

(🎥 @MengualEnLinea )pic.twitter.com/JZNLhJf2Ea

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 7, 2024