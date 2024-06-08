شاهد.. جناح مبابي الخاص في مركز تدريب ريال مدريد

حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي المنضم حديثا لريال مدريد على جناح خاص مذهل مع شرفة فخمة في المدينة الرياضية التابعة للنادي الملكي الواقعة في منطقة فالديبيباس، شمال شرق مدريد.

فبعد أيام قليلة من انتقال قائد المنتخب الفرنسي إلى "الميرينغي" رسميا، تداولت الصحافة الإسبانية صورا لغرفة مبابي في مركز تدريب ريال مدريد.

وأظهر فيديو نشرته قناة "كونكشن ديبورتيفا" التلفزيونية الإسبانية أن اسم مبابي قد تم تثبيته على باب الغرفة الخاصة به والتي تحمل الرقم 103.

🚨 Kylian Mbappé already has his room ready at Real Madrid's training ground. 🛏️🤍 (🎥 @MengualEnLinea )pic.twitter.com/JZNLhJf2Ea — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 7, 2024

ولا يمكن الوصول إلى كل الغرفة التي تمتلك شرفة واسعة تطل على ملاعب التدريب الرائعة إلا عن طريقة البصمة الشخصية.

وتشير التقارير إلى أن الغرفة المخصصة هي نفسها التي كان يشغلها سابقًا لاعب الوسط الألماني توني كروس قبل أن يعلن اعتزاله مؤخرا.

ويضم المبنى الذي تقع فيه الغرفة مسبحًا داخليًا وغرفة ألعاب وسينما و57 غرفة نوم فردية بمساحة تزيد عن 7800 متر مربع.

وتم افتتاح مرافق منتزه فالديبيباس في عام 2005 بتكلفة تقدر بنحو 127 مليون دولار.

وأعلن ريال مدريد الإسباني تعاقده مع مبابي لمدة 5 مواسم قادمة في صفقة مجانية عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويستعد النجم الفرنسي للانتقال إلى العاصمة الإسبانية بعد الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن مبابي اشترى قصرا فخما في إسبانيا من لاعب الريال السابق غاريث بيل في منطقة "لا فينكا"، بمبلغ 11.8 مليون دولار.