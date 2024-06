يورو 2024.. الدانمارك "الواقعية" تبحث عن محو خيبة المونديال

بعد خروجه من الباب الخلفي في كأس العالم 2022، يعتمد المنتخب الدانماركي، بطل نسخة 1992، على الخبرة والثبات في كأس أوروبا 2024 لتقديم أداء جيد وتكرار تجربة صيف 2021 عندما بلغ الدور نصف النهائي.

قبل 3 سنوات، تغلب الدانماركيون على مأساة تعرض نجمهم الأبرز لاعب الوسط كريستيان إريكسن لسكتة قلبية، وحولوا نكستهم إلى ملحمة رائعة، فتمكنوا من التأهل إلى دور الأربعة، قبل أن يخسروا على ملعب "ويمبلي" أمام إنجلترا المضيفة.

وبعد معاناته في التصفيات في صورة تجلت بشكل واضح في الهزيمة اللافتة أمام كازاخستان 2-3، عاد الفريق ليظهر جاهزيته من أجل خوض التحدي في مشاركته القارية العاشرة.

لكن أندرياس كراول، الخبير في التلفزيون الرسمي "دي أر" لا يُبدي تفاؤلا كبيرا قائلا "التوقعات منخفضة للغاية بالنسبة للفريق".

وتابع "خلال التصفيات، لم تكن هناك مباراة واحدة قلنا فيها رائع، لذلك لا يتطلع المشجعون بفارغ الصبر لرؤية ماذا سيقدم هذا اللاعب أو ذاك".

لحسن حظ المنتخب "الأحمر والأبيض" أن لاعب مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن استعاد أفضل مستوياته، لكن لن يستطيع هو وزميلاه بييرإميل هويبيرغ (توتنهام الإنجليزي) وتوماس ديلايني (أندرلخت البلجيكي) التفاخر بأدوارهم الكبيرة في أنديتهم.

وسجل إريكسن وهويبيرغ هدفي الفوز على السويد 2-1 الأربعاء الماضي.

ومن الركائز الأخرى في تشكيلة "الديناميت"، يوجد المدافع الصلب سيمون كاير، لاعب ميلان الإيطالي والعائد حديثا من الإصابة.

Two goals in two Denmark appearances for Pierre-Emile Højbjerg 👊#EURO2024pic.twitter.com/yWvzWZsDqw

— Fourth Umpire (@UmpireFourth) September 19, 2023