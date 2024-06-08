يورو 2024.. الدانمارك "الواقعية" تبحث عن محو خيبة المونديال

بعد خروجه من الباب الخلفي في كأس العالم 2022، يعتمد المنتخب الدانماركي، بطل نسخة 1992، على الخبرة والثبات في كأس أوروبا 2024 لتقديم أداء جيد وتكرار تجربة صيف 2021 عندما بلغ الدور نصف النهائي.

قبل 3 سنوات، تغلب الدانماركيون على مأساة تعرض نجمهم الأبرز لاعب الوسط كريستيان إريكسن لسكتة قلبية، وحولوا نكستهم إلى ملحمة رائعة، فتمكنوا من التأهل إلى دور الأربعة، قبل أن يخسروا على ملعب "ويمبلي" أمام إنجلترا المضيفة.

وبعد معاناته في التصفيات في صورة تجلت بشكل واضح في الهزيمة اللافتة أمام كازاخستان 2-3، عاد الفريق ليظهر جاهزيته من أجل خوض التحدي في مشاركته القارية العاشرة.

لكن أندرياس كراول، الخبير في التلفزيون الرسمي "دي أر" لا يُبدي تفاؤلا كبيرا قائلا "التوقعات منخفضة للغاية بالنسبة للفريق".

وتابع "خلال التصفيات، لم تكن هناك مباراة واحدة قلنا فيها رائع، لذلك لا يتطلع المشجعون بفارغ الصبر لرؤية ماذا سيقدم هذا اللاعب أو ذاك".

لحسن حظ المنتخب "الأحمر والأبيض" أن لاعب مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن استعاد أفضل مستوياته، لكن لن يستطيع هو وزميلاه بييرإميل هويبيرغ (توتنهام الإنجليزي) وتوماس ديلايني (أندرلخت البلجيكي) التفاخر بأدوارهم الكبيرة في أنديتهم.

وسجل إريكسن وهويبيرغ هدفي الفوز على السويد 2-1 الأربعاء الماضي.

ومن الركائز الأخرى في تشكيلة "الديناميت"، يوجد المدافع الصلب سيمون كاير، لاعب ميلان الإيطالي والعائد حديثا من الإصابة.

Two goals in two Denmark appearances for Pierre-Emile Højbjerg 👊#EURO2024pic.twitter.com/yWvzWZsDqw — Fourth Umpire (@UmpireFourth) September 19, 2023

الافتقار إلى الإبداع

وفي سعيها لتوصيف الواقع الفني الصعب في الوقت الحالي، علقت صحيفة "إكسترا بلاديت" الشعبية بأسلوب ساخر أنه من الضروري "عدم التفكير بملحمة عام 2021، لأنه حتى هيولماند قد تناسى الأمر عندما ينظر إلى عيون كاير الزرقاء"، منوهة إلى "الافتقار للشجاعة والإبداع اللذين يطاردهما المنتخب الدانماركي".

وتحتل الدانمارك حاليا المركز 21 في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، وهو أسوأ مركز لها منذ سبتمبر/أيلول 2017.

كما خاض اللاعب الموهوب راسموس هويلوند (21 عاما) موسما متفاوتا في مانشستر يونايتد بعد أن عانى من كثرة الإصابات. لكن المنتخب الإسكندنافي يعقد آمالا كثيرة عليه.

وللمرة الأولى، أشارت الصحافة المحلية إلى عدم وجود أي لاعب من الدوري المحلي ضمن قائمة الـ 26 التي أعلن عنها في 30 مايو/أيار.

🇩🇰 11 current PFA members will be representing Denmark at #EURO2024 👏 pic.twitter.com/flxy5pgUXY — Professional Footballers’ Association (@PFA) June 8, 2024

في المحصلة، ثمة 10 لاعبين من المنتخب يلعبون في الدوري الإنجليزي، و4 في ألمانيا، و3 في إيطاليا، و5 في بلجيكا، و2 في البرتغال ولاعب في كل من إسبانيا وتركيا.

وستنافس الدانمارك ضمن المجموعة الثالثة بدءا من 16 يونيو/حزيران الجاري بمواجهة سلوفينيا في شتوتغارت، قبل أن تواجه إنجلترا المرشحة بقوة للقب في فرانكفورت في 20 من الشهر الجاري، وصربيا في الـ25 في ميونخ.