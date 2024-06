فرنسا تعول على مبابي لافتكاك اللقب الثالث في يورو 2024

يدخل المنتخب الفرنسي كأس أوروبا 2024 كأبرز المرشحين لإحراز اللقب، إلا أن آماله تعتمد بشكل كبير على نجمه كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد.

لم يظهر مبابي في أفضل حالاته الفنية خلال مبارياته الأخيرة مع باريس سان جيرمان، لكن رغم ذلك أنهى الموسم مسجلا 44 هدفا. ولا يُظهر مدرب "الزرق" ديدييه ديشان أي شكوك حول قدرة قائده على تقديم كل ما لديه في المسابقة القارية الأم.

وقال ديشان "كيليان يعتبر نفسه دائما جزءا من فريق. من الواضح أن لديه مسؤوليات مع ناديه. كما أن لديه مسؤوليات، إن لم يكن أكثر، مع فرنسا".

وسجل مبابي 47 هدفا في 78 مباراة مع منتخب بلاده، بما في ذلك ثلاثية مذهلة في المباراة النهائية أمام الأرجنتين بكأس العالم 2022 في الدوحة، ستبقى عالقة في الأذهان.

ولكن مبابي ولا حتى منتخب بلاده يملكان ذكريات سعيدة في كأس أوروبا قبل 3 أعوام، إذ لم يسجل اللاعب أي هدف ليودع المنتخب الفرنسي من دور الـ16، بعد أن خسر بركلات الترجيح أمام سويسرا عندما أهدر مبابي الركلة الحاسمة.

وفي النسخة التي سبقتها، كان مبابي لاعبا يافعا يظهر لتوه في نادي موناكو، ولم يلعب بعد لمنتخب فرنسا، عندما خسر فريق ديشان بطريقة مؤلمة في نهائي 2016 على أرضه أمام البرتغال بعد التمديد.

وقال ديشان مؤخرا "صحيح أنني لم أفز بكأس أوروبا كمدرب، لكن الكثير من المدربين لم يفوزوا بها".

وأردف "بعد كأس العالم، لا يوجد شيء أكبر من كأس أوروبا. وهناك بعض المنطق في فكرة أننا من بين المرشحين، مثل الفرق الأخرى، بعد كل ما فعلناه".

وتأهلت فرنسا إلى النهائيات من خلال التصفيات بعد فوزها في 7 مباريات متتالية، قبل أن تتعادل مع اليونان 2-2 والذي جاء بعد أن ضمنت تأهلها بشكل رسمي.

لكن أداء "الديوك" في المباريات الودية الأخيرة، رغم أنه قد لا يكون كافيا لدق جرس الإنذار، كان بمثابة تذكير بأن الفريق الأعلى تصنيفا في أوروبا لا ينبغي أن يأخذ أي شيء بشكل مضمون.

خسر الفرنسيون على أرضهم أمام ألمانيا صفر-2 في مارس/آذار الماضي، قبل أن يحققوا فوزا صعبا على تشيلي 3-2 بعدها بأيام معدودة.

⚽️🇫🇷France #Euro2024 Squad Announced!

Didier Deschamps has named his 25-man team featuring stars like Kylian Mbappe, and Olivier Giroud. Can Les Bleus add another trophy to their cabinet this summer in Germany? 🇫🇷🏆

🔗https://t.co/FMkqFeP8sS#Nova88 #BePartOfTheGame pic.twitter.com/5fbHyzGzCv

— Nova88 News (@Nova88News) May 20, 2024