أبرز اللاعبين المستبعدين من بطولة يورو 2024

أعلنت أغلب المنتخبات عن قوائمها النهائية للمشاركة في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا بدءا من 14 يونيو/حزيران حتى 14 يوليو/تموز.

ولتقليص قوائمهم إلى 26 لاعبا، أجبر مدربو المنتخبات الأوروبية على اتخاذ قرارات صعبة وأخرى مفاجئة باستبعاد أسماء لامعة من القوائم النهائية مما خلّف ردود أفعال متباينة بين جماهير كرة القدم.

وفي ما يلي أبرز اللاعبين المستبعدين عن القوائم النهائية:

منتخب ألمانيا: ألكسندر نوبل، ليورن غوريتسكا، ماتس هوملز.

Germany have announced their provisional squad for #Euro2024 📝🇩🇪 There's no room for the likes of Mats Hummels, Serge Gnabry and Leon Goretzka ❌#BBCFootball pic.twitter.com/Wn4erPFb2y — BBC Sport (@BBCSport) May 16, 2024

منتخب إسبانيا: باو كوبارسي، ماركوس يورنتي، أليكس غارسيا.

🚨🇪🇸 Official: Pau Cubarsí, Aleix García and Marcos Llorente will be OUT of Spain squad for Euro 2024. pic.twitter.com/KPAMGoTG4p — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2024

منتخب إيطاليا: مانويل لوكاتيلي، جاكومو بونافونتورا، أندريا كولباني، إيفان بروفيديل، صامويل ريتشي، ريكاردو أورسوليني.

❗Nicolo Fagioli, Federico Chiesa and Andrea Cambiaso has been named in Italy squad for Euros 2024. Manuel Locatelli left out.#Juventus pic.twitter.com/x6q8bknXrr — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) May 23, 2024

منتخب إنجلترا: جاك غريليش، هاري ماغواير، جيمس ماديسون، جيمس ترافورد، جاريل كوانساه، كورتيس جونس، جيمس ترافورد.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 OFFICIAL: England squad for Euro 2024. 🚫 Jack Grealish

🚫 Harry Maguire

🚫 James Maddison

🚫 Jarrad Branthwaite

🚫 James Trafford

🚫 Curtis Jones

🚫 Jarrell Quansah pic.twitter.com/j1teMHthfj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2024

منتخب هولندا: جوشوا زيركزي، يوريان تيمبر، يوريان تيمبر، إيان ماتسن.

🚨🇳🇱 Ian Maatsen, Nick Olij, Quinten Timber, Marten de Roon (injury) are the three players dropped from the Netherlands squad for Euro 2024. Final squad confirmed here. ⤵️👀 pic.twitter.com/6Yy5qBKJUV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2024

منتخب النمسا: توبياس لوال، وثيرنو بالو، ستيفان لاينر.

منتخب بلجيكا: الحارس تيبو كورتوا.

🚨🇧🇪 Official: Belgium provisional squad for Euro2024. ❗️ Thibaut Courtois is NOT in the squad. Goalkeeper: Casteels, Kaminski, Sels. Defenders: Castagne, De Cuyper, Faes, Meunier, Theate, Vertonghen, Debast. Midfielder: De Bruyne, O.Mangala, Onana, Tielemans, Vermeeren,… pic.twitter.com/4Tp9TemDug — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2024

منتخب البرتغال: أوتافيو مونتيرو.