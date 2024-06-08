موعد مباراة الجزائر وأوغندا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يحل منتخب الجزائر -الاثنين- ضيفا على أوغندا ضمن منافسات الجولة الرابعة في المجموعة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعرض المنتخب الجزائري -الجمعة- لخسارة مفاجئة أمام ضيفه الغيني 1-2 في براقي بالجزائر، لكنه حافظ على صدارته للمجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الصومال وموزمبيق في أول جولتين.

ويرغب زملاء بغداد بونجاح في تحقيق الانتصار للرد على السقوط أمام غينيا والاستمرار في الصدارة بعد احتدام المنافسة.

موعد المباراة

تقام مباراة الجزائر وأوغندا يوم الاثنين العاشر من يونيو/حزيران 2024 على ملعب مانديلا الوطني في نامبول (كامبالا)، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة

SSC Extra 1 HD.

حكم المباراة

تم تعيين طاقم تحكيم بنيني بقيادة عاديسا عبد الرافيعو ليدير مباراة الجزائر وأوغندا في المجموعة السابعة.