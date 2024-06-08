يشرفون على كبار أوروبا.. غوارديولا مدرسة لتخريج المدربين

رغم فوزه بعشرات الألقاب مع الفرق التي دربها والجوائز الفردية كأفضل مدير فني في أوروبا والعالم والدوريات التي درب فيها، غير أن تأثير الإسباني بيب غوارديولا يتجاوز الأرقام ليصبح مدرسة لتخريج المدربين.

فمدرب مانشستر سيتي الحالي وبايرن ميونخ وبرشلونة السابق، ينشر سحره التدريبي أينما حل وارتحل ويزرع أفكاره في المساعدين الذين عملوا معه واللاعبين الذين لعبوا تحت أمرته.

Arteta,Kompany y Enzo Maresca.

Pep Guardiola,Entrenador de entrenadores. pic.twitter.com/KUvk5dgFKR — Todo Guardiola (@TodoGuardiola) May 29, 2024

وأكثر من ذلك، فمساعدوه واللاعبون الذين أشرف على تدريبهم باتوا مدربين ناجحين لأهم الفرق بأوروبا وتحول "المدرب الفيلسوف" إلى مرجعية تُستشار عندما يعين المدربين.

ومن لا يعمل معه يتمنى ذلك حتى ولو كانوا نجوما كبارا، من طراز الإنجليزي واين روني الذي أكد استعداده للعمل كمساعد في طاقمه التدريبي رغم أنه أشرف على أكثر من فريق بإنجلترا وخارجها.

وتابع "الفتى الذهبي" أنه "مستعد" للسير من منزله إلى مقر مانشستر سيتي "للعمل مع غوارديولا".

وحتى الهولندي آرني سلوت مدرب ليفربول الجديد أقر بأنه معجب بأسلوب لعب غوارديولا وتعلم منه كثيرا.

ومن أبرز مساعدي غوارديولا والنجوم الذي لعبوا تحت أمرته وأصبحوا مدربين هم: