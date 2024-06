ميسي ينافس على الكرة الذهبية مع لاعبين يصغرونه بأكثر من 10 سنوات

كان لافتا طرح برنامج "إل شرنغيتيو" الرياضي الإسباني استطلاع رأي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يسأل فيه: مَن يفوز بجائزة الكرة الذهبية؟

ويقام حفل توزيع الكرة الذهبية في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس.

السؤال والتصويت لم يكونا لافتين للنظر، بل اسم من بين الأسماء التي طرحت للمنافسة على الجائزة، وهو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي بعد الفوز بها (8 مرات).

والمثير أيضا أن ميسي، الذي يحتفل بعد أيام بعيد ميلاده الـ37 عاما، ينافس لاعبين يصغرونه في السن بأكثر من 10 سنوات.

