ميسي ينافس على الكرة الذهبية مع لاعبين يصغرونه بأكثر من 10 سنوات

كان لافتا طرح برنامج "إل شرنغيتيو" الرياضي الإسباني استطلاع رأي على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يسأل فيه: مَن يفوز بجائزة الكرة الذهبية؟

ويقام حفل توزيع الكرة الذهبية في 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على مسرح "دو شاتليه" في العاصمة الفرنسية باريس.

🌟 ¿QUIÉN ES PARA TI EL BALÓN DE ORO? 🌟 pic.twitter.com/LhDpjnFso9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2024

السؤال والتصويت لم يكونا لافتين للنظر، بل اسم من بين الأسماء التي طرحت للمنافسة على الجائزة، وهو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الرقم القياسي بعد الفوز بها (8 مرات).

والمثير أيضا أن ميسي، الذي يحتفل بعد أيام بعيد ميلاده الـ37 عاما، ينافس لاعبين يصغرونه في السن بأكثر من 10 سنوات.

📅 📍Join us on 28 October at the Théâtre du Châtelet in Paris for celebrate the world’s most prestigious individual football player awards!#ballondor pic.twitter.com/JwET3KgwgP — Ballon d'Or (@ballondor) June 6, 2024

وإضافة إلى قائد منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأميركي، هناك 5 لاعبين ينافسون على الكرة الذهبية، 4 منهم من ريال مدريد وهم:

البرازيلي فينيسيوس جونيور (23 عاما، ريال مدريد)

الإنجليزي جود بيلينغهام (20 عاما، ريال مدريد)

الفرنسي كليان مبابي (25 عاما، ريال مدريد)

الألماني توني كروس (34 عاما، ريال مدريد)

النرويجي إيرلينغ هالاند (23 عاما، مانشستر سيتي)

🤝 As from this season, France Football partners with @UEFA for the co-organisation of the Ballon d’Or! Join us on 28 October at the Théâtre du Châtelet in Paris for celebrate the world’s most prestigious individual football player awards!#ballondor pic.twitter.com/BOvoYtaMCR — Ballon d'Or (@ballondor) June 6, 2024

واعتادت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية تقديم جائزة الكرة الذهبية بشكل سنوي رفقة عدة جوائز أخرى للاعبين الأفضل في العالم كل عام، لكن جائزة هذا العام ستقدم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

غير أن صحيفة "سكور 90″، استبعدت ميسي تماما من المنافسة، وقدمت 5 نجوم سيكون لديهم النسب الأعلى للظفر بالكرة الذهبية: