تحديد موعد جديد لنزال تايسون وبول المرتقب

يعود أسطورة الملاكمة السابق الأميركي مايك تايسون إلى الحلبات لمواجهة صانع المحتوى على يوتيوب جايك بول في نزال تمت إعادة جدولته إلى 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعدما تأجل من يوليو/تموز بسبب مشاكل صحيّة واجهها بطل العالم السابق في الوزن الثقيل.

وأعلن المروجون -اليوم الجمعة- أن موقع النزال الذي كان حُدد بداية في 20 يوليو/تموز، لم يتبدّل وهو ملعب "إيه تي آند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس، موطن فريق دالاس كاوبويز لكرة القدم الأميركية وستنقله منصّة البث التدفقي نتفليكس لـ270 مليون مشترك.

وأشار بول إلى الموعد الجديد -في منشور على منصة إكس- برسالة جاء فيها "تاريخ جديد، المكان نفسه، المصير نفسه".

واحتاج تايسون (الذي سيبلغ 58 عاما في 30 يونيو/حزيران الحالي) إلى تدخّل طبي على متن رحلة جويّة بين ميامي ولوس أنجلوس الشهر الماضي، بعدما اشتكى من غثيان ودوار، وذلك قبل أقل من شهرين من نزاله المرتقب مع بول في تكساس.

new date for paul vs tyson ‼️ NOVEMBER 15, live on netflix #PaulTyson pic.twitter.com/RguqcG2TIO

— Netflix (@netflix) June 7, 2024