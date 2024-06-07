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6 أندية إنجليزية تعرض لاعبين للبيع بسبب قواعد الربح والاستدامة

بيع اللاعبين هو إجراء تقوم به الأندية الستة من أجل الامتثال لقواعد الربح والاستدامة (غيتي)
7/6/2024

تجد 6 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز نفسها مضطرة لبيع لاعبين قبل نهاية يونيو/حزيران الجاري، من أجل الامتثال لقواعد الربح والاستدامة.

وذكرت قناة "سكاي سبورت" البريطانية أن كلا من تشلسي وأستون فيلا ونيوكاسل وإيفرتون ونوتنغهام فورست وليستر سيتي تتعرض لضغوط لبيع لاعبين.

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وأشارت إلى أن أستون فيلا سيضع لويز وأولي واتكينز وماتي كاش مرشحين محتملين للبيع.

أما بالنسبة لتشلسي، فينظر إلى كونور غالاغر منذ فترة طويلة على أنه المرشح الرئيسي الذي يجب التخلص منه.

وبالنسبة لإيفرتون، تظهر 3 أسماء بارزة هم دومينيك كالفرت لوين، وأمادو أونانا، وجراد برانثويت.

ويعتبر 30 يونيو/حزيران اليوم الأخير من السنة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتعين على الأندية تقديم حساباتها، وسيكون أمام الأندية أسبوعان فقط، لأن فترة الانتقالات تنطلق في اليوم نفسه الذي تبدأ فيه بطولة اليورو (14 يونيو/حزيران).

المصدر : الصحافة البريطانية