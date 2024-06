6 أندية إنجليزية تعرض لاعبين للبيع بسبب قواعد الربح والاستدامة

تجد 6 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز نفسها مضطرة لبيع لاعبين قبل نهاية يونيو/حزيران الجاري، من أجل الامتثال لقواعد الربح والاستدامة.

وذكرت قناة "سكاي سبورت" البريطانية أن كلا من تشلسي وأستون فيلا ونيوكاسل وإيفرتون ونوتنغهام فورست وليستر سيتي تتعرض لضغوط لبيع لاعبين.

وأشارت إلى أن أستون فيلا سيضع لويز وأولي واتكينز وماتي كاش مرشحين محتملين للبيع.

أما بالنسبة لتشلسي، فينظر إلى كونور غالاغر منذ فترة طويلة على أنه المرشح الرئيسي الذي يجب التخلص منه.

BREAKING: Six Premier League clubs face having to sell players before the end of June to comply with profit and sustainability rules 🚨

Sky Sports News understands Chelsea, Aston Villa, Newcastle, Everton, Nottingham Forest and Leicester City are the clubs under pressure 👇 pic.twitter.com/JcysBo5Fja

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 6, 2024