التوقعات تستبعد ريال مدريد.. من يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في نظامه الجديد؟

ينتظر عشاق الكرة العالمية بشغف انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، البطولة الأقوى على مستوى العالم والتي تشير التوقعات إلى أنها ستكون استثنائية بشكل كبير.

وتحمل نسخة الموسم المقبل مزيدا من الإثارة، لأنها تقام بنظام جديد أقره الاتحاد الأوروبي، من أجل زيادة عدد المباريات وتوسيع رقعة المنافسة وكسر ملل دور المجموعات.

وتشير الاحتمالات التي وضعها موقع "سكور 90" المتخصص في الإحصاءات الرياضية بناء على احتمالات المراهنات إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي سيكون الفريق الأوفر حظا بنسبة 24% للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما منح فريق ريال مدريد المتوج مؤخرا باللقب القاري 19% فقط.

Probability to win the Champions League 2024/25, based on the odds by bookmakers ⚖️🏆 pic.twitter.com/uBV0IsXAUY — Score 90 (@Score90_) June 4, 2024

نسب فوز الفرق بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025:

1-مانشستر سيتي الإنجليزي: 24%

2-ريال مدريد الإسباني: 19%

3-أرسنال الإنجليزي: 8%

4-ليفربول الإنجليزي: 7%

5-برشلونة الإسباني: 7%

6-بايرن ميونخ الألماني: 7%

7-إنتر ميلان الإيطالي: 5%

8-باريس سان جيرمان الفرنسي: 5%

9-باير ليفركوزن الألماني: 3%

10-أتلتيكو مدريد الإسباني: 2%

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا الجديد الذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من النسخة القادمة.

عدد الفرق وشكل القرعة

أبرز ما في الشكل الجديد أنه ينتقل بالبطولة إلى تنافس 36 فريقا بدلا من 32 فريقا، ومن دون المجموعات المتعارف عليها حاليا.

وستمنح المقاعد الأربعة الجديدة بحسب المعايير التالية:

مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريا.

مقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده، من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5.

مقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة). وهذان الاتحادان سيحصلان على مقعد للنادي الأفضل تصنيفا في الدوري المحلي بعد المقاعد المخصّصة لدوري الأبطال.

ويخوض كل فريق 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين (4 على أرضه و4 خارج أرضه) يتم اختيارهم خلال القرعة من 4 أوعية مختلفة، وكل وعاء به 9 فرق. والوعاء الأول سيضم بطل دوري الأبطال موسم 2023-2024 مع الفرق الـ8 صاحبة أفضل تصنيف في يويفا وليس الفرق الفائزة بأفضل الدوريات الأوروبية كما هو متبع حاليا. وتختار فرق الأوعية الثلاثة الأخرى بناء على تصنيف يويفا أيضا في نهاية هذا الموسم، مع الأخذ في الاعتبار المواسم الخمسة الماضية.

زيادة المباريات ومدة البطولة

وستقام في المرحلة الأولى للبطولة 144 مباراة، مقابل 96 مباراة يتم لعبها في دور المجموعات الحالي لدوري الأبطال، وفي المحصلة ستلعب الفرق 189 مباراة في النظام الجديد مقابل 125 بالنظام القديم.

وبعد المرحلة الأولى، يتم ترتيب الفرق الـ36 حسب النقاط التي تم الحصول عليها، من الأول إلى المركز 36، كما لو كان دوريا، وفي حالة التعادل في النقاط، يتم كسر التعادل وفقا لمعايير متوسط ​​الأهداف.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى في هذا الدوري مباشرة إلى دور الـ16، وستلعب الفرق الـ16 التي تحتل المراكز من التاسع إلى 24 ضد بعضها بنظام الذهاب والإياب ليتأهل الفائز منهم لدور الـ16.

من هناك، سيكون دوري أبطال أوروبا مثل الشكل الحالي تماما، حيث يتأهل الفائزون إلى ربع النهائي ثم نصف النهائي وأخيرا المباراة النهائية.

الأندية المتأهلة لأول نسخة من النظام الجديد