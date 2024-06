التوقعات تستبعد ريال مدريد.. من يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في نظامه الجديد؟

ينتظر عشاق الكرة العالمية بشغف انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، البطولة الأقوى على مستوى العالم والتي تشير التوقعات إلى أنها ستكون استثنائية بشكل كبير.

وتحمل نسخة الموسم المقبل مزيدا من الإثارة، لأنها تقام بنظام جديد أقره الاتحاد الأوروبي، من أجل زيادة عدد المباريات وتوسيع رقعة المنافسة وكسر ملل دور المجموعات.

وتشير الاحتمالات التي وضعها موقع "سكور 90" المتخصص في الإحصاءات الرياضية بناء على احتمالات المراهنات إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي سيكون الفريق الأوفر حظا بنسبة 24% للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كما منح فريق ريال مدريد المتوج مؤخرا باللقب القاري 19% فقط.

Probability to win the Champions League 2024/25, based on the odds by bookmakers ⚖️🏆 pic.twitter.com/uBV0IsXAUY

— Score 90 (@Score90_) June 4, 2024