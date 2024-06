ساوثغيت يتوق للنجاح مع إنجلترا في أمم أوروبا 2024

بعد 8 أعوامٍ على بدء رحلة إصلاح سمعة إنجلترا المتضرّرة، يقترب غاريث ساوثغيت من نهاية مسيرته مع "الأسود الثلاثة"، آملاً في إحراز لقب كأس أوروبا 2024 وعدم الخروج من الباب الضيّق.

يدخل ساوثغيت البطولة التي قد تكون الأخيرة له كمدربٍ للمنتخب الإنجليزي، والمخاطر حوله كبيرة.

لم تفز إنجلترا بكأس أوروبا في تاريخها ولا تزال تنتظر أن يُقدّم لها المدرب كأسا تُزيّن فيها خزانةً لم تُفتح للقبٍ كبيرٍ منذ الفوز بمونديال 1966.

ينتهي عقد ساوثغيت (53 عاما) مع الاتحاد المحلي في نهاية هذا العام ولم يوافق بعد على عقدٍ جديدٍ.

ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد الذي لا يزال يُفكّر بمستقبل مدرّبه الهولندي إريك تين هاغ بعد التتويج بلقب كأس إنجلترا على حساب الغريم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري.

وقد يحاول "الشياطين الحمر" التعاقد مع ساوثغيت الذي لم يعمل مدربا للأندية منذ تركه ميدلزبره قبل 15 عاما، علما أنه ألمح إلى إمكانية اعتزاله في حال تتويج إنجلترا بلقب البطولة التي تستضيفها ألمانيا.

A wrap-up of what Gareth Southgate said shortly after his 26-man #EURO2024 squad was confirmed 👇

— England (@England) June 6, 2024