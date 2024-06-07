شاهد.. مصر تفوز على بوركينا فاسو وغينيا تفاجئ الجزائر بتصفيات مونديال 2026

فاز المنتخب المصري على ضيفه بوركينا فاسو الخميس 2-1، في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بينما تعرض المنتخب الجزائري للهزيمة أمام ضيفته غينيا 1-2.

على ملعب القاهرة الدولي، تقمص محمود حسن تريزيغيه دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين الثالثة والثامنة، فيما أحرز لاسينا تراوري هدف بوركينا فاسو الوحيد في الدقيقة 56.

وارتفع رصيد المنتخب المصري، الذي تغلب على جيبوتي وسيراليون في أول جولتين بالمجموعة، إلى 9 نقاط، ليظل في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه غينيا بيساو، قبل لقاء المنتخبين في بيساو يوم الاثنين القادم بالجولة المقبلة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب بوركينا فاسو، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، عند 4 نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن متصدر المجموعة سوف يصعد مباشرة للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويسعى منتخب مصر لبلوغ كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق أن شارك في نسختي 1934 و1990 بإيطاليا، وعام 2018 في روسيا.

خسارة المنتخب الجزائري على أرضه

تعرض المنتخب الجزائري للخسارة على أرضه أمام نظيره الغيني 1-2، ورفع منتخب غينيا رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف منتخب الجزائر الذي فرط، بهذه النتيجة، في فرصة الانفراد بصدارة المجموعة السابعة.

وتقدم منتخب غينيا عن طريق مورلاي سيلا في الدقيقة 50، وبعد ذلك بدقيقتين سجل زميله ياسر بالدي هدفا للمنتخب الجزائري بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 63 سجل أجويبو كامارا الهدف الثاني للمنتخب الغيني.

وتضم المجموعة منتخب بوتسوانا، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، والذي يتفوق بفارق الأهداف فقط عن أوغندا وموزمبيق، الرابع والخامس على الترتيب، فيما يتذيل منتخب الصومال ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.