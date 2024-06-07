ميسي: ريال مدريد أفضل ناد في العالم

أقر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأن ريال مدريد هو أفضل فريق بالعالم في الوقت الحالي.

وفي مقابلة موسعة مع منصة "إنفوباي" الأرجنتينية، ناقش فيها ميسي كل شيء، وتصدر كلامه العناوين الرئيسية التي أحدثت ضجة حول العالم، ومن بينها ما قاله عن ريال مدريد.

فحين سُئل قائد منتخب "التانغو" عن أفضل فريق في العالم بالنسبة له في الوقت الحالي، فذكر اسمين: ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وقال النجم الأرجنتيني إن "أفضل فريق هو ريال مدريد، لأنه الفائز بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف ميسي "إذا كنت تتحدث عن النتائج فهو مدريد، وإذا كنت تتحدث عن أسلوب اللعب، فأنا شخصيا أحب مان سيتي غوارديولا".

وتابع "أعتقد أن أي فريق مع غوارديولا سيكون مميزًا بسبب شخصيته، وطريقة تدريبه، وكيف يجعل فرقه تلعب. من حيث أسلوب اللعب، بالنسبة لي، السيتي هو الأفضل، ومن حيث النتائج، مدريد".

ويركز ميسي بالفعل مع الأرجنتين في التحضير لبطولة كوبا أميركا التي ستقام في الولايات المتحدة، حيث سيداف لاعبو "التانغو" عن لقبهم. وستكون أول مباراة لهم يوم 20 يونيو/حزيران الجاري أمام كندا.