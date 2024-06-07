موعد مباراة المغرب وزامبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 والقنوات الناقلة

يواجه منتخب المغرب ضيفه زامبيا، اليوم الجمعة، بمدينة أغادير في الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وستكون مواجهة اليوم الظهور الرسمي الأول للمهاجم إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، مع المغرب بعدما شارك في وديتين بالنافذة الدولية الأخيرة خلال مارس/آذار الماضي ضد أنغولا وموريتانيا.

ويعاني المغرب من عقم هجومي رغم تشكيلته المدجّجة بالنجوم، وهم فضلا عن الكعبي، يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، أمين عدلي (باير ليفركوزن) وسفيان رحيمي، هداف مسابقة دوري أبطال آسيا المتوّج بلقبها مع العين الإماراتي.

ويتصدّر المغرب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة بفارق الأهداف أمام زامبيا والنيجر وتنزانيا، التي خاضت جميعها مباراتين، فيما تحتل الكونغو المركز الأخير من دون رصيد من مباراة واحدة، كون المجموعة تضم 5 منتخبات بعد انسحاب إريتريا.

والتقى المغرب، رابع مونديال 2022 في قطر، مع زامبيا في دور المجموعات لنهائيات أمم أفريقيا مطلع العام الحالي في ساحل العاج، وفاز بصعوبة بهدف نظيف قبل أن يخرج من ثمن النهائي بخسارة مفاجئة أمام جنوب إفريقيا.

موعد مباراة المغرب وزامبيا

تقام المباراة الليلة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، ويحتضن المباراة ملعب "أدرار" في مدينة أغادير.

القنوات الناقلة

تنقل المباراة مباشرة القنوات التالية:

قنوات شركة الرياضة السعودي (SSC1 HD، SSC5 HD).

قناة الرياضية المغربية الأرضية (Arryadia TNT H).

ESPN 1 Nederland HD.

Sport TV6 Portugal.

حكم المباراة