منتخب الجزائر "من دون روح ولا هوية".. غضب بمواقع التواصل بعد الخسارة من غينيا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجزائرية ردود فعل غاضبة ومستاءة بعد خسارة منتخب بلادهم أمام نظيره الغيني بنتيجة 1-2 في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وعبرت الجماهير الجزائرية عن عدم رضاها عن أداء اللاعبين والمدرب، واعتبرت الخسارة غير مقبولة خاصة أنها جاءت على ملعب "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائر.

وكتب المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي على حسابه الرسمي "لو تعمد لاعبو المنتخب الجزائري الخسارة أمام غينيا، لما لعبوا بهذا الشكل التعيس والمثير للاستغراب وعلامات الاستفهام".

واعتبر دراجي الخسارة منطقية، مرجعا السبب إلى أن فريق "الخضر" لعب بدون هوية ولا روح ولا عزيمة، وكان ضعيفا فرديا وجماعيا، بدنيا وفنيا وتكتيكيا على مستوى كل الخطوط، بشكل غريب وعجيب ومحير. "حسب قوله".

لو تعمد لاعبو المنتخب الجزائري الخسارة أمام غينيا، لما لعبوا بهذا الشكل التعيس و المثير للاستغراب وعلامات الاستفهام . pic.twitter.com/YIPrvyjmJF — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) June 6, 2024

ووجهت الجماهير انتقادات لاذعة للمدرب بيتكوفيتس، وطالبت بإقالته وتحميله مسؤولية الخسارة، كما انتقدت أداء بعض اللاعبين الأساسيين، وطالبت بإشراك لاعبين جدد.

ودعت الجماهير إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في المنتخب، سواء على مستوى اللاعبين أو المدرب، من أجل تصحيح المسار في التصفيات.

وأعربت بعض الجماهير عن تشاؤمها من قدرة المنتخب على التأهل إلى كأس العالم، خاصة بعد هذه الخسارة المفاجئة.

وطالبت وسائل إعلام محلية بإقالة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، واعتبرته المسؤول الأول عن الخسارة. ووجهت الجماهير انتقادات لاذعة للمدرب، وأنه لم يحسن اختيار التشكيلة الأساسية وعدم إجراء التغييرات اللازمة خلال المباراة.

وكتب مغردون أن العقلية التي تدير المنتخب حاليا لا بد من إزاحتها، مشيرين إلى ضرورة التغيير على مستوى المدرب أو تغيير اللاعبين بزعم أن الروح القتالية لديهم اختفت تماما.

ورأى فريق آخر أن السبب ليس في بيتكوفيتش أو بلماضي أو أي مدرب آخر، وعزوا الهزيمة إلى أنها بسبب العقلية التي وصفوها بالفاسدة في المنظومة الكروية الحالية في البلاد.

وسيكون منتخب "الخضر" مطالباً باستعادة نغمة الانتصارات عندما يواجه يوم الاثنين المقبل مضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة من التصفيات.

وتاليا أبرز ردود الفعل والتعليقات على الخسارة المفاجئة لـ"محاربي الصحراء":

صحيح أننا بعد كل إنجاز تعودنا على السقوط في مستنقع الفشل فنبقى نتخبط فيه ونعيش سنوات الجفاف في كرة القدم لكن هذه العقلية القديمة لابد من ازاحتها مادام الملايير تصرف على هذه اللعبة؛ الروح القتالية والعزيمة عند اللاعبين سواء قدامى أو جدد اختفت تماما منذ فترة!!!🤔 #الجزاير_غينيا pic.twitter.com/nYph8p0bxy — فطوم🇩🇿 الجزائرية 2️⃣ (@fatooma_dz2) June 6, 2024

لا استطيع أن احمل كامل المسؤولية في الخسارة على بيتكوفيتش كونها اول مباراة رسمية له

يتحمل جزء في بداية تشكيل وعدم معرفته بجميع لاعبين

لكن سأكون صريح المشكل ليس في بيتكوفيتش او بلماضي أو أي مدرب آخر المشكل في منظومة كروية متعفنة وفاسدة وفي جيل محدود هذا هو الواقع #الجزائر pic.twitter.com/MQfua0QAqG — Issam Kahla (@kahla_issa27365) June 6, 2024

شئنا أم أبينا بلايلي كان قادرا على تقديم الإضافة اللازمة في هذه المباراة، كما فعل ذلك عدة مرات 💪

👈 بلاي غير منضبط (كما وصفه المدرب) خير من كل المنضبطين في هجوم الخضر خلال لقاء غينيا 👏 pic.twitter.com/4tKmx987ht — 🇩🇿 Osmani Kamel (@kamouk16) June 6, 2024

بالنسبة لأولئك الذين ناصروا غينيا، أو أولئك الذين يتشفون في خسارة منتخبهم فقط ليخبرونا بأن قرار تنحية بلماضي كان خطأ، أنتم عار على الجزائر ❌

بلماضي غادر لأنه فشل 3 مرات بعد نجاح 2019 ويستحق الإقالة، وبيتكوفيتش إذا فشل يغادر مثله.

لكن باش تتشفى في بلادك فأنت مريض ومنفصم الشخصية❌ pic.twitter.com/VTKZ5x5uao — 🇩🇿 Osmani Kamel (@kamouk16) June 6, 2024

ليس مُصابا ولا يلعب بحجة أن ثنائية زروقي – بن طالب أكثر ملاءمة لهذه المبارة منه… واحد من أسوأ الخيارات الفنية التي شاهدتها في المنتخب الجزائري منذ فترة بعيدة، والمشكلة أن هدف غينيا الأول قدمه لهم زروقي من العدم. عندما يكون بن ناصر جاهزا لا نتحدث عن أي خياريات أخرى في الوسط. pic.twitter.com/ZaBIOLTOhw — Belkacem Mohamed (@moohunited) June 6, 2024

خسارة غير متوقعة على الإطلاق.. منتخب غينيا فعلها بنا في 2007 بطريقة مشابهة، أياما فقط بعدما لعبنا مباراة ودية كبيرة ضد منتخب الأرجنتين على ملعب كامب نو في برشلونة. اليوم غينيا تُعيد الكرة وتعطينا حمام بارد في الجزائر 😂😂😂 — Med Salah Amelal (Algeria Players PRO) (@amelalMS) June 6, 2024

بالنسبة لأولئك الذين ناصروا غينيا، أو أولئك الذين يتشفون في خسارة منتخبهم فقط ليخبرونا بأن قرار تنحية بلماضي كان خطأ، أنتم عار على الجزائر ❌

بلماضي غادر لأنه فشل 3 مرات بعد نجاح 2019 ويستحق الإقالة، وبيتكوفيتش إذا فشل يغادر مثله.

لكن باش تتشفى في بلادك فأنت مريض ومنفصم الشخصية❌ — Ammar Ahmed Salah (@AmmarAhmedSala4) June 6, 2024