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منتخب الجزائر "من دون روح ولا هوية".. غضب بمواقع التواصل بعد الخسارة من غينيا

الجزائر ضد غينيا المصدر: الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر الفيسبوك
حفيظ دراجي: لو تعمد لاعبو المنتخب الجزائري الخسارة أمام غينيا، لما لعبوا بهذا الشكل التعيس (مواقع التواصل)
7/6/2024-|آخر تحديث: 7/6/202402:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجزائرية ردود فعل غاضبة ومستاءة بعد خسارة منتخب بلادهم أمام نظيره الغيني بنتيجة 1-2 في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وعبرت الجماهير الجزائرية عن عدم رضاها عن أداء اللاعبين والمدرب، واعتبرت الخسارة غير مقبولة خاصة أنها جاءت على ملعب "نيلسون مانديلا" في العاصمة الجزائر.

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وكتب المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي على حسابه الرسمي "لو تعمد لاعبو المنتخب الجزائري الخسارة أمام غينيا، لما لعبوا بهذا الشكل التعيس والمثير للاستغراب وعلامات الاستفهام".

واعتبر دراجي الخسارة منطقية، مرجعا السبب إلى أن فريق "الخضر" لعب بدون هوية ولا روح ولا عزيمة، وكان ضعيفا فرديا وجماعيا، بدنيا وفنيا وتكتيكيا على مستوى كل الخطوط، بشكل غريب وعجيب ومحير. "حسب قوله".

ووجهت الجماهير انتقادات لاذعة للمدرب بيتكوفيتس، وطالبت بإقالته وتحميله مسؤولية الخسارة، كما انتقدت أداء بعض اللاعبين الأساسيين، وطالبت بإشراك لاعبين جدد.

ودعت الجماهير إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في المنتخب، سواء على مستوى اللاعبين أو المدرب، من أجل تصحيح المسار في التصفيات.

وأعربت بعض الجماهير عن تشاؤمها من قدرة المنتخب على التأهل إلى كأس العالم، خاصة بعد هذه الخسارة المفاجئة.

وطالبت وسائل إعلام محلية بإقالة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، واعتبرته المسؤول الأول عن الخسارة. ووجهت الجماهير انتقادات لاذعة للمدرب، وأنه لم يحسن اختيار التشكيلة الأساسية وعدم إجراء التغييرات اللازمة خلال المباراة.

وكتب مغردون أن العقلية التي تدير المنتخب حاليا لا بد من إزاحتها، مشيرين إلى ضرورة التغيير على مستوى المدرب أو تغيير اللاعبين بزعم أن الروح القتالية لديهم اختفت تماما.

ورأى فريق آخر أن السبب ليس في بيتكوفيتش أو بلماضي أو أي مدرب آخر، وعزوا الهزيمة إلى أنها بسبب العقلية التي وصفوها بالفاسدة في المنظومة الكروية الحالية في البلاد.

وسيكون منتخب "الخضر" مطالباً باستعادة نغمة الانتصارات عندما يواجه يوم الاثنين المقبل مضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة من التصفيات.

وتاليا أبرز ردود الفعل والتعليقات على الخسارة المفاجئة لـ"محاربي الصحراء":

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي