سلتيكس يسحق مافريكس في أولى مباريات سلسلة نهائي الدوري الأميركي لكرة السلة

حسم فريق بوسطن سلتيكس مباراته الأولى ضد دالاس مافريكس 107-89، في أول مباراة بينهما ضمن سلسلة نهائي بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة للرجال (إن بي إيه).

ويقام الدور النهائي للمسابقة بنظام (بلاي أوف)، حيث تجرى 7 لقاءات بين الفريقين، على أن يتوج باللقب هذا الموسم الفريق الذي يحقق 4 انتصارات.

وحضر المباراة نجوم ومشاهير في المجالات كافة، في مقدمتهم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وتقمص جايلين براون دور البطولة في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، على ملعب سلتيكس.

وسجل براون 22 نقطة لأصحاب الأرض، فيما أضاف زميله كريستابس بورزينغيس 20 نقطة، في أول مباراة يخوضها منذ أكثر من شهر.

وأحرز ديريك وايت 15 نقطة لصالح بوسطن، الذي تقدم بفارق 29 نقطة في النصف الأول من المباراة.

بماذا يفكر غوارديولا عندما كان يشاهد مواجهة سلتيكس ومافريكس في "أن بي إيه"؟ وهل أعطى تعليمات للعملاق اللاتفي كريستابس بورزنغيس؟https://t.co/y5gghaU6h5 pic.twitter.com/giDT6CtJ26 — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) June 7, 2024

وشهدت المواجهة تسجيل 16 رمية ثلاثية لسلتيك، ليحقق بداية قوية في حملته نحو التتويج بلقبه الـ18 في المسابقة.

وشارك بورزينغيس، الذي غاب عن الملاعب منذ أبريل/نيسان الماضي بسبب إصابته في ربلة الساق اليمنى، بديلا، ليقدم أداء مميزا في اللقاء، حيث قام بـ6 متابعات تحت السلة، إضافة لـ3 تصديات خلال 21 دقيقة.

وقلّص دالاس مافريكس الفارق إلى 8 نقاط فقط في الربع الثالث من المواجهة، قبل أن يعود سلتيكس لفرض هيمنته من جديد.

في المقابل، كان لوكا دونشيتش أفضل مسجل لدالاس بـ30 نقطة، بينما أضاف زميله "بي جي واشنطن" 14 نقطة، بالإضافة لـ8 متابعات.