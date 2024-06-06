تونس تحقق الفوز الثالث على التوالي بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026

واصل منتخب تونس انطلاقته المثالية في المجموعة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وحقق منتخب "نسور قرطاج" انتصارا ثمينا 1-صفر على ضيفه منتخب غينيا الاستوائية -أمس الأربعاء- في الجولة الثالثة للمجموعة، التي تضم أيضا منتخبات ناميبيا وليبيريا ومالاوي وساوتومي وبرنسيب.

وتقمص محمد علي بن رمضان دور البطولة في اللقاء، بتسجيله هدف المنتخب التونسي الوحيد في الدقيقة 82 من ركلة جزاء.

وكان بإمكان المنتخب التونسي استغلال المساحات الخالية في دفاع غينيا الاستوائية ومضاعفة النتيجة في الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن تسرع لاعبيه حال دون ذلك.

بتلك النتيجة، انفرد منتخب تونس بصدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه أيضا على منتخبي مالاوي وساوتومي وبرنسيب في أول جولتين.

ويتفوق منتخب تونس بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخب ناميبيا، الذي يستضيف (نسور قرطاج) في الجولة الرابعة للتصفيات، يوم الأحد المقبل.

غينيا برصيد صفري

في المقابل، بقي منتخب غينيا الاستوائية بلا رصيد من النقاط، بعدما تم احتساب نتيجة مباراتيه أمام ناميبيا وليبيريا في الجولتين الأولى والثانية بخسارته، رغم فوزه بهما، وذلك بسبب وقوعه في خطأ إداري نتيجة مشاركة المهاجم إميليو نسوي مع المنتخب بشكل غير قانوني.

ويسعى منتخب تونس للمشاركة في كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما سبق له المشاركة في المونديال نسخ 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022، من أجل إعادة البسمة لمحبيه عقب مشاركته المخيبة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي استضافتها ساحل مطلع العام الجاري.

وكان المنتخب التونسي خرج من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، دون أن يحقق أي انتصار.

يذكر أن متصدر ترتيب المجموعة سوف يتأهل مباشرة لكأس العالم.