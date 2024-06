إيقاف مشجع 3 سنوات لنطحه كين نجم مان يونايتد السابق

أُوقف أحد مشجعي نادي أرسنال، وصيف بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، لمدّة 3 سنوات، ومُنع من حضور مباريات كرة القدم، على خلفية نطحه نجم مانشستر يونايتد السابق ومحلل قناة "سكاي سبورتس" الحالي الأيرلندي روي كين.

وأُدين سكوت لو (43 عاما) باعتدائه على كين، عقب فوز أرسنال على يونايتد 3-1 في الدوري على ملعب الإمارات في الثالث من سبتمبر/أيلول الماضي.

بالإضافة إلى منعه من حضور مباريات كرة القدم، أُمر لو بإكمال 80 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر، ودفع تكاليف قانونية قدرها 830 دولارا، بالإضافة إلى رسوم إضافية للضحية.

وكان كين وزميله المحلل التلفزيوني مايكاه ريتشاردز يتجهان من الأستوديو التحليلي إلى الملعب، عندما وقع الاعتداء، وفقا لما استمعت إليه محكمة في لندن.

تعرض كين لاعب خط وسط جمهورية أيرلندا السابق لنطحة في رأسه من قِبل لو ليصطدم ببعض الأبواب.

وقال فريق الدفاع عن لو إن لقطات كاميرات المراقبة من داخل الملعب أظهرت كين وهو يضرب المدعى عليه بمرفقه في وجهه.

