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تعليق رونالدو على منشور مبابي يحقق رقما قياسيا

SANTIAGO BERNABéU, MADRID, SPAIN - 2018/02/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) and Kylian Mbappe (Paris Saint Germain) during the UEFA Champions league round of 16 match first leg football match between Real Madrid and Paris Saint Germain at Santiago Bernabeu stadium in Madrid. (Photo by Manu Reino/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
الإعجاب بتعليق رونالدو (يسار) على منشور مبابي تجاوز 3.8 ملايين إعجاب(غيتي)
6/6/2024-|آخر تحديث: 6/6/202401:20 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

بات تعليق نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو على منشور الدولي الفرنسي كيليان مبابي الأكثر حصولا على الإعجاب على منصة إنستغرام على الإطلاق حيث بلغ 3.8 ملايين إعجاب.

وعلق رونالدو على تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي مبابي يوم الاثنين الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

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بعد إعلان انتقاله للريال، نشر مبابي رسالة حماسية عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، للتعبير عن سعادته بالانضمام إلى "نادي أحلامه".

وتضمن منشور المهاجم الفرنسي صورة له في طفولته، مع صورة ملصقة على الحائط لنجوم ريال مدريد في ذلك الوقت. ومن بينهم كريستيانو.

ورد رونالدو على منشور مبابي بتعليق قال فيه "حان دوري لأراك تلمع في سانتياغو بيرنابيو، إلى الأمام يا مدريد".

وأصبح تعليق رونالدو على منشور مبابي الأكثر حصولا على الإعجاب على منصة إنستغرام على الإطلاق حيث بلغ 3 ملايين و800 ألف إعجاب.

وسبق أن أكد مبابي قبل سنوات عشقه لأسطورة رونالدو وللريال وقد قام بزيارة مقر النادي في 2012 عندما كان صاروخ ماديرا في أوج عطائه مع "الميرينغي".

وكان مبابي أعلن رحيله عن سان جيرمان في 10 أيار/مايو الماضي بعد 7 سنوات قضاها مدافعا عن ألوانه قادما من موناكو في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو بعمر الـ18 فقط، ونجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخه (256 هدفا في 308 مباريات في مختلف المسابقات).

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي