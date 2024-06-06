تعليق رونالدو على منشور مبابي يحقق رقما قياسيا

بات تعليق نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو على منشور الدولي الفرنسي كيليان مبابي الأكثر حصولا على الإعجاب على منصة إنستغرام على الإطلاق حيث بلغ 3.8 ملايين إعجاب.

وعلق رونالدو على تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي مبابي يوم الاثنين الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

بعد إعلان انتقاله للريال، نشر مبابي رسالة حماسية عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، للتعبير عن سعادته بالانضمام إلى "نادي أحلامه".

وتضمن منشور المهاجم الفرنسي صورة له في طفولته، مع صورة ملصقة على الحائط لنجوم ريال مدريد في ذلك الوقت. ومن بينهم كريستيانو.

ورد رونالدو على منشور مبابي بتعليق قال فيه "حان دوري لأراك تلمع في سانتياغو بيرنابيو، إلى الأمام يا مدريد".

🚨𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Cristiano Ronaldo’s comment on Kylian Mbappé’s post is now the most liked Instagram comment ever. pic.twitter.com/TCiVbHwUvb — Madrid Zone (@theMadridZone) June 5, 2024

وأصبح تعليق رونالدو على منشور مبابي الأكثر حصولا على الإعجاب على منصة إنستغرام على الإطلاق حيث بلغ 3 ملايين و800 ألف إعجاب.

وسبق أن أكد مبابي قبل سنوات عشقه لأسطورة رونالدو وللريال وقد قام بزيارة مقر النادي في 2012 عندما كان صاروخ ماديرا في أوج عطائه مع "الميرينغي".

Cristiano Ronaldo a battu le record du nombre de likes pour un commentaire sur les réseaux sociaux, avec 3,8 M de likes sur le post de Mbappé ! 📊📲 pic.twitter.com/sg8MBpxN47 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 5, 2024

وكان مبابي أعلن رحيله عن سان جيرمان في 10 أيار/مايو الماضي بعد 7 سنوات قضاها مدافعا عن ألوانه قادما من موناكو في صفقة بلغت قيمتها 180 مليون يورو بعمر الـ18 فقط، ونجح في أن يصبح أفضل هداف في تاريخه (256 هدفا في 308 مباريات في مختلف المسابقات).