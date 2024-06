تعليق رونالدو على منشور مبابي يحقق رقما قياسيا

بات تعليق نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو على منشور الدولي الفرنسي كيليان مبابي الأكثر حصولا على الإعجاب على منصة إنستغرام على الإطلاق حيث بلغ 3.8 ملايين إعجاب.

وعلق رونالدو على تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي مبابي يوم الاثنين الماضي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

بعد إعلان انتقاله للريال، نشر مبابي رسالة حماسية عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، للتعبير عن سعادته بالانضمام إلى "نادي أحلامه".

وتضمن منشور المهاجم الفرنسي صورة له في طفولته، مع صورة ملصقة على الحائط لنجوم ريال مدريد في ذلك الوقت. ومن بينهم كريستيانو.

ورد رونالدو على منشور مبابي بتعليق قال فيه "حان دوري لأراك تلمع في سانتياغو بيرنابيو، إلى الأمام يا مدريد".

🚨𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Cristiano Ronaldo’s comment on Kylian Mbappé’s post is now the most liked Instagram comment ever. pic.twitter.com/TCiVbHwUvb

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 5, 2024