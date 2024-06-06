ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد وبيلينغهام يفوز بجائزة أفضل لاعب

فاز النجم الإنجليزي جود بيلينغهام بجائزة أفضل لاعب في ريال مدريد عن الموسم المنتهي 2023-2024، في الوقت الذي كشف فيه الفريق الإسباني عن قميصه الجديد للموسم المقبل، بمشاركة اللاعب الفائز بجائزة الأفضل.

ونشر ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الأربعاء، صورة بيلينغهام مع الجائزة التي حصل عليها، بعد الموسم المذهل الذي قدمه مع الفريق الأبيض بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ورغم أنه الموسم الأول للشاب الإنجليزي صاحب الـ20 عاما مع ريال مدريد، فإنه أنهى الموسم وهو هداف ريال مدريد في الدوري الإسباني برصيد 19 هدفا وثالث هدافي الليغا، بالإضافة إلى أهدافه الأربعة و5 تمريرات حاسمة في تشامبيونزليغ (سجل 23 هدفا في 42 مباراة)، وكان نجما في الألقاب الثلاثة، وختم الموسم بالتتويج مع الملكي بدوري أبطال أوروبا وقبله الدوري المحلي وكأس السوبر الإسباني.

وكشف ريال مدريد أيضا عن قمصان الفريق الجديدة للموسم المقبل، وشارك عبر حساباته الرسمية على المنصات مقطع فيديو وصورا للقمصان الجديدة، بمشاركة معظم نجوم الفريق بجانب بيلينغهام، وفي مقدمتهم القائد ناتشو وفينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي، وإبراهيم دياز، وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو.

وأظهرت الصور تواجد اسم كروس بالرقم 8 على القميص الجديد في متجر ريال مدريد، رغم إعلان اللاعب رحيله عن النادي عقب نهاية الموسم، واعتزاله بعد المشاركة مع منتخب ألمانيا في يورو 2024.