تأهُّل فلسطين والسعودية وعُمان لكأس آسيا والدور الثالث من تصفيات المونديال

حقق المنتخب الفلسطيني إنجازا، الخميس، ببلوغه لأول مرة في تاريخه الدور الثالث من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا لكرة القدم، ليلحق بكل من السعودية وعُمان اللتين حسمتا أيضا تأهلهما إلى الدور عينه لنسخة 2026 من المونديال، و2027 من البطولة القارية.

في المجموعة التاسعة وعلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في قطر، حقق المنتخب الفلسطيني المطلوب منه بحصوله على نقطة التعادل السلبي مع منافسه الوحيد على البطاقة الثانية نظيره اللبناني، ليلحق بأستراليا التي حسمت البطاقة الأولى.

وببلوغه الدور الثالث من التصفيات المزدوجة لأول مرة في تاريخه، ضمن المنتخب الفلسطيني مشاركته في كأس آسيا للمرة الرابعة تواليا، بعدما أبقى على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن نظيره اللبناني قبل الجولة السادسة الأخيرة، المقررة الثلاثاء المقبل في بيرث ضد أستراليا، التي أبقت على سجلها المثالي بفوز خامس تواليا على حساب مضيفتها بنغلاديش 2-صفر.

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فرحة واحتفال لاعبي المنتخب الفلسطيني مع الجمهور بعد التأهل إلى كأس آسيا 2027 والتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 #فلسطين_لبنان || #قنوات_الكاس pic.twitter.com/HymFCLbT9u — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 6, 2024

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني في كلٍّ من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتحصل هذه المنتخبات على بطاقات المشاركة في كأس آسيا 2027.

وفي المجموعة السابعة، عادت السعودية من إسلام آباد بفوزها الرابع وبطاقة تأهلها، بتغلبها على مضيفتها باكستان بثلاثية نظيفة، تناوب على تسجيلها فراس البريكان (26 و41)، ومصعب فهد الجوير (59).

ورفع لاعبو المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني رصيد المنتخب السعودي إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن الأردن، و8 عن طاجيكستان الثالثة، وذلك قبل اللقاء بين الأخيرتين لاحقا في عمان.

فوز عُمان على الصين

وبثلاثية من عبد الرحمن المشيفري في الدقائق 31 و55 و75، تغلب المنتخب العُماني خارج ملعبه على الصين تايبيه 3-صفر، محققا بذلك فوزه الرابع الذي خوّله الانفراد بصدارة المجموعة الرابعة بـ12 نقطة، وضمان تأهله إلى الدور الثالث، كونه يتقدم بفارق نقطتين عن قرغيزستان وخمسٍ عن ماليزيا الثالثة، وذلك بعد التعادل بين الأخيرتين 1-1 على أرض الأولى.

أهداف المباراة|

منتخب عمان يفوز 3-0 على مضيفه الصين تايبيه.

التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027#قنوات_الكاس pic.twitter.com/Y8Ubsd3MFY — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 6, 2024

سوريا تفوّت الفرصة

وفي المجموعة الثانية، فوّتت سوريا فرصة حسم تأهلها الذي كان سيتحقق بالتعادل، وذلك بعد خسارتها أمام كوريا الشمالية في لاوس 0-1 بهدف قاتل.

ودخلت سوريا اللقاء ويكفيها التعادل كي تلحق باليابان إلى الدور الثالث، وبدت في طريقها لتحقيق منالها، قبل أن تهتز شباكها في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بهدف سجله إل-غوان جونغ، ليمنح بلاده أمل التأهل بعدما باتت متخلفة بفارق نقطة فقط عن "نسور قاسيون".

وتبدو المهمة صعبة الآن على فريق المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، إذ يختتم التصفيات الثلاثاء المقبل على أرض اليابان المتصدرة والضامنة للبطاقة الأولى، فيما تلعب كوريا الشمالية مع ميانمار الأخيرة (نقطة واحدة).

وحافظت اليابان على سجلها المثالي في المجموعة بتحقيقها فوزها الخامس على حساب مضيفتها ميانمار بخماسية نظيفة، رافعة رصيدها إلى 15 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط عن سوريا، و9 عن كوريا الشمالية.

تعادل الكويت وقطر

وفي المجموعة الأولى، أبقى منتخب الكويت حظوظه قائمة رغم تعادله السلبي مع مضيفه الهندي في كالكوتا، فيما تعادلت قطر، الضامنة للبطاقة الأولى، من دون أهداف أيضا مع أفغانستان في مدينة الأحساء بالسعودية.

ورفعت قطر رصيدها في الصدارة إلى 13 نقطة، مقابل خمس لأفغانستان التي تحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الهند الثانية، ونقطة أمام الكويت المطالبة بالفوز على ضيفتها أفغانستان الثلاثاء، مع ضرورة أن تتغلب قطر على الهند أو تتعادل معها كي يتمكن "الأزرق" من مرافقة "العنابي" إلى الدور الثالث.

وحققت الإمارات، الضامنة بدورها تأهلها، فوزها الخامس تواليا، وعززت صدارتها للمجموعة الثامنة بعد تخطيها ضيفتها نيبال 4-0، الخميس، في استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام السعودية الذي اختارته الأخيرة ملعبا لها.

وسجل الأهداف حارب عبد الله (12 و14)، وعلي صالح (53)، وحازم عباس (75).

ورفعت الإمارات رصيدها إلى 15 نقطة، متصدرة بفارق 6 نقاط عن البحرين الوصيفة التي تلتقي اليمن الثالثة (3 نقاط) لاحقا.

تأهل متوقع لكوريا الجنوبية

وبفضل ثنائية لكل من نجمي توتنهام الإنجليزي هيونغ-مين سون وباريس سان جيرمان الفرنسي كانغ-إن لي، حسم المنتخب الكوري الجنوبي تأهله المتوقع بفوزٍ كاسحٍ على مضيفه السنغافوري 7-0 في المجموعة الثالثة، على أن تُحدد البطاقة الثانية في الجولة الأخيرة بعد تعادل الصين الثانية (8 نقاط) مع مضيفتها تايلاند الثالثة (5 نقاط) 1-1.

وتلعب تايلاند في الجولة الأخيرة على أرضها مع سنغافورة، فيما تحلّ الصين على كوريا الجنوبية.

وقاد مهدي طارمي إيران إلى فوزها الرابع في المجموعة الخامسة، وذلك بتسجيله ثلاثية في الفوز على هونغ كونغ خارج الديار 4-2.

وبطاقتا المجموعة محسومتان لصالح إيران وأوزبكستان، التي بقيت على المسافة ذاتها مع "تيم ملي" بتغلبها على تركمانستان 3-1، وذلك قبل المواجهة بين المنتخبين لحسم الصدارة في الجولة الختامية.