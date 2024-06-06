ريال مدريد يتصدر الأندية الأكثر متابعة على مواقع التواصل

احتل نادي ريال مدريد الإسباني، الفائز مؤخرًا بدوري أبطال أوروبا موسم 2023-2024، المركز الأول في قائمة الأندية الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي بـ411 مليون متابع.

ونشر المركز الدولي للدراسات الرياضية (سي آي إي إس) إحصائية عن متابعات الأندية حول العالم حتى يونيو/حزيران 2024 شملت 100 ناد الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إكس، إنستغرام، تيك توك).

وبلغ عدد متابعي ريال مدريد 411 مليون موزعين على إكس وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك، ليتفوق على منافسه برشلونة الثاني بعدد متابعين وصل إلى 360.7 مليون متابع موزعين على المنصات ذاتها.

أما المركز الثالث فعاد لمانشستر يونايتد الإنجليزي بأكثر من 216 مليون متابع.

كما احتل النصر السعودي المرتبة الـ15 برصيد 54 مليون متابعا ما يجعله أحد أكثر الأندية غير الأوروبية متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي متفوقا على فلامينغو البرازيلي (54 مليون متابع أيضا) ونادي الأهلي المصري (51 مليون متابع).

فيما يلي الأندية الـ10 الأكثر متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يونيو/حزيران 2024:

1- ريال مدريد الإسباني: (411 مليون متابع).

2- برشلونة الإسباني: (360.7 مليون متابع).

3- مانشستر يونايتد الإنجليزي: (216 مليون متابع).

4- باريس سان جيرمان الفرنسي: (184 مليون متابع).

5- مانشستر سيتي الإنجليزي: (158.4 متابع).

6- يوفنتوس الإيطالي: (155.8 مليون متابع).

7- ليفربول الإنجليزي: (144.5 مليون متابع).

8- تشلسي الإنجليزي: (141.7 مليون متابع).

9- بايرن ميونخ الألماني: (137 مليون متابع).

10- أرسنال الإنجليزي (102.4 مليون متابع).