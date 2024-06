التشكيلة المثالية للاعبين العرب في الدوريات الأوروبية الكبرى

كشف موقع "سوفا سكور" الرياضي الكرواتي عن التشكيلة المثالية للاعبين العرب الأعلى تقييما في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم لموسم 2023-2024.

ونشر الموقع عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، قائمة تضم 11 لاعبا في جميع المراكز، تم اختيارهم بناء على أدائهم المتميز مع أنديتهم في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وتصدر القائمة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بتقييم بلغ 7.58 من 10.

وفي مركز حراسة المرمى وقع الاختيار على الجزائري ألكسندر أوكيدا حارس نادي ميتز الفرنسي بتقييم نسبته (7.18 من 10).

وضم خط الدفاع كلا من المغربيين أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان (7,34) ويونس عبد الحميد من ستاد ريمس (7.03)، والجزائري رايان آيت نوري مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي (6.90)، والتونسي منتصر الطالبي لاعب لوريان الفرنسي (6.84).

أما خط الوسط، فجمع بجوار صلاح كلا من الجزائريين نبيل بن طالب من ليل الفرنسي بنسبة تقييم بلغت (7.03)، وفارس شعيبي من آينتراخت فرانكفورت (7.13)، والمغربيين الآخرين أمين حارث من مارسيليا (7.09) والمغربي إبراهيم دياز نجم ريال مدريد بنسبة (7.20).

وبالنسبة لخط الهجوم فضم لاعبا واحدا وهو النجم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت بتقييم وصل إلى 7.25.

3️⃣ goals and 3️⃣ points against Villa last season 👊 #AVLLIV pic.twitter.com/tqE7RDm2bQ

— Liverpool FC (@LFC) May 11, 2024