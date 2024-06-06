نجوم أخفقوا في التتويج بكأس أمم أوروبا

تشهد بطولة أمم أوروبا منذ انطلاقها في 1960 مشاركة أبرز وأفضل اللاعبين على الساحة الكروية الأوروبية والعالمية سعيا لتحقيق المجد الأوروبي إلا إن بعضهم لم يوفق في تحقيق هذا الإنجاز خلال مسيرته لأسباب مختلفة.

في بعض الأحيان يُحرم هؤلاء اللاعبون من الفوز بكأس أمم أوروبا بسبب وجودهم في منتخبات ضعيفة غير قادرة على التغلب على الأفضل في أوروبا.

وفي حالات أخرى، قد يكون اللاعبون جزءًا من الجيل الذهبي لبلد ما، لكنهم يفشلون بسبب الضغط المسلط عليهم خلال منافسات اليورو مثل الألماني مانويل نوير والإنجليزي ستيفن جيرارد والفرنسي كيليان مبابي الذين نجحوا دوليًا لكنهم أخفقوا في رفع اللقب الأوروبي.

فيما يلي أعظم تشكيلة من لاعبين لم يفوزوا مطلقا ببطولة اليورو:

1-الحارس الألماني مانويل نوير: نوير هو واحد من أعظم حراس المرمى في كل العصور ساعد منتخب المانشافت في إحراز كأس العالم في 2014 لكنه فشل في تكرار هذا النجاح في المسابقة القارية.

2-الألماني فيليب لام: فاز الألماني بكل شيء مع بايرن ميونخ إلى جانب كأس العالم 2014 مع نوير، لكنه لم يطل لقب اليورو.

3-الإنجليزي ريو فرديناند: فرديناند واحد من أعظم المدافعين في الدوري الإنجليزي لكن لم يتم اختياره في بطولات 2000 أو 2012، بينما لم تتأهل إنجلترا في عام 2008.

Happy 45th Birthday to Rio Ferdinand! 🎂 👕 687 Games Played

⚽️ 13 Goals Scored

🅰️ 12 Assists Provided 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Represented England in 81 international matches, scoring 3 goals for the national team. 🏆 6 Premier League Championships

🏆 2 League Cup Titles

🏆 4 Community Shield… pic.twitter.com/BMeMwNmv5U — Football Talk (@FootballTalkHQ) November 7, 2023

4-الإيطالي باولو مالديني: يعد أحد أفضل المدافعين في العالم ولعب أكثر من 120 مباراة مع إيطاليا، وسجل 7 أهداف، لكن لم يحالفه الحظ في الفوز بلقب بطولة أمم أوروبا.

5-الإنجليزي آشلي كول: امتلك كول مستوى عاليا من الجودة الدفاعية والهجومية، ولعب مع منتخب إنجلترا في نسختي أمم أوروبا عامي 2004 و2012 لكن اللقب استعصى دوما على منتخب الأسود الثلاثة.

6-الإنجليزي ستيفن جيرارد: رغم وجوده ضمن الجيل الذهبي للمنتخب الإنجليزي فإنه لم يبلغ المجد الأوروبي في مسيرته الكبيرة.

7-البلجيكي كيفين دي بروين: كان كيفن دي بروين ضمن الجيل الذهبي لبلجيكا من عام 2016 إلى عام 2022، ومع ذلك فشلوا في الظفر بالكأس القارية.

8- الإنجليزي فرانك لامبارد: كان جزءا من الجيل الذهبي لإنجلترا الذي فشل في الارتقاء إلى مستوى التوقعات، خاصة في بطولة أمم أوروبا 2004.

9-الويلزي غاريث بيل: اعتبر بيل أحد أعظم الأجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكن ذلك لم يساعده للظفر بكأس أمم أوروبا مع منتخب بلاده.

10- البرتغالي أوزيبيو: أوزيبيو هو اللاعب الوحيد في هذه القائمة الذي لعب قبل الثمانينيات، وخلال مسيرته لم تتأهل البرتغال لبطولة أوروبا.

Eusébio pelo Benfica:

🏟 715 jogos

⚽️ 727 gols

🏆 Campeonato Português (11x)

🏆 Taça de Portugal (5x)

🏆 Taça Ribeiro dos Reis (3x)

🏆 Taça dos Campeões Europeus (1x) pic.twitter.com/uptThKgRwt — ⚽️ Futebol Arte ⚽️ (@10futebolarte_) April 5, 2024

11- الفرنسي كيليان مبابي: يعد واحدًا من أفضل اللاعبين على الساحة الدولية، وفاز مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم عام 2018، لكن نجاح "الديوك" لم يتكرر في بطولة أوروبا.

وشارك مبابي المنتقل حديثا إلى ريال مدريد في يورو 2020، لكن منتخب فرنسا أقصي من دور الـ16 على يد سويسرا.