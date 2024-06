نجوم أخفقوا في التتويج بكأس أمم أوروبا

تشهد بطولة أمم أوروبا منذ انطلاقها في 1960 مشاركة أبرز وأفضل اللاعبين على الساحة الكروية الأوروبية والعالمية سعيا لتحقيق المجد الأوروبي إلا إن بعضهم لم يوفق في تحقيق هذا الإنجاز خلال مسيرته لأسباب مختلفة.

في بعض الأحيان يُحرم هؤلاء اللاعبون من الفوز بكأس أمم أوروبا بسبب وجودهم في منتخبات ضعيفة غير قادرة على التغلب على الأفضل في أوروبا.

وفي حالات أخرى، قد يكون اللاعبون جزءًا من الجيل الذهبي لبلد ما، لكنهم يفشلون بسبب الضغط المسلط عليهم خلال منافسات اليورو مثل الألماني مانويل نوير والإنجليزي ستيفن جيرارد والفرنسي كيليان مبابي الذين نجحوا دوليًا لكنهم أخفقوا في رفع اللقب الأوروبي.

1-الحارس الألماني مانويل نوير: نوير هو واحد من أعظم حراس المرمى في كل العصور ساعد منتخب المانشافت في إحراز كأس العالم في 2014 لكنه فشل في تكرار هذا النجاح في المسابقة القارية.

2-الألماني فيليب لام: فاز الألماني بكل شيء مع بايرن ميونخ إلى جانب كأس العالم 2014 مع نوير، لكنه لم يطل لقب اليورو.

3-الإنجليزي ريو فرديناند: فرديناند واحد من أعظم المدافعين في الدوري الإنجليزي لكن لم يتم اختياره في بطولات 2000 أو 2012، بينما لم تتأهل إنجلترا في عام 2008.

