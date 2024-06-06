شاهد.. بنزيمة في تدريبات منتخب الجزائر قبل مواجهة غينيا بتصفيات مونديال 2026

زار النجم الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيمة، تدريبات منتخب الجزائر لكرة القدم في المعسكر التحضيري للمباريات المؤهلة لكأس العالم 2026، لتقديم الدعم لـ"محاربي الصحراء"، قبل المواجهة المرتقبة أمام غينيا مساء اليوم الخميس.

وشارك حساب المنتخب الجزائري على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب اليوم، مقطع فيديو من زيارة بنزيمة للخضر في المركز التقني بمدينة سيدي موسى بالجزائر، والتقى باللاعبين والجهاز الفني والتقط الصور التذكارية معهم.

وتأتي زيارة بنزيمة للمنتخب ضمن جولته التي بدأها منذ السبت الماضي، في زيارته الخاصة لبلده الأم الجزائر، تنقل فيها بين العديد من المدن وزار مسقط رأس والده في مدينة بجاية، وحظي باستقبال حافل شعبي وحكومي.

وسيبقى بنزيمة في الجزائر لحضور مباراة منتخب الجزائر ضد غينيا مساء اليوم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويسعى محاربو الصحراء للفوز في مواجهة غينيا لتعزيز صدارتهم في المجموعة السابعة، التي تضم أيضا بوتسوانا وأوغندا وموزمبيق والصومال.