ثلاثية نونيز تهدي أوروغواي فوزا وديا ساحقا على المكسيك

سجل مهاجم ليفربول الإنجليزي داروين نونيز ثلاثية "هاتريك" ليقود منتخب أوروغواي إلى فوز ساحق على حساب المكسيك 4-0 بمباراة ودية في دنفر فجر اليوم الخميس استعدادا لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

وسجل نونيز أهدافه في الدقائق السابعة والـ44 والـ49، ليتفوق الفريق الأميركي الجنوبي بسهولة على حساب نظيره الشمالي.

وسجل فاكوندو بيليستري هدف فريقه الآخر في ليلة كارثية بالنسبة للمكسيكيين على ملعب "إمباور فيلد" في كولورادو.

وستخوض المكسيك اختبارا ثانيا صعبا أمام البرازيل في تكساس بعد غد السبت في المحطة الأخيرة قبل كوبا أميركا التي ستنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر.

من جهتها، ستدخل أوروغواي المسابقة القارية بثقة عالية بعد أن خاضت مباراتها الأخيرة، قبل أن تستهل مشوارها في البطولة بمواجهة بنما في 23 يونيو/حزيران الجاري ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الولايات المتحدة وبوليفيا.