تأجيل كأس أمم أفريقيا في المغرب إلى بداية 2026

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) -اليوم الأربعاء- تأجيل نهائيات كأس الأمم المقبلة 6 أشهر لتنطلق بداية عام 2026.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة بالمغرب في يونيو/حزيران 2025، لكن ذلك تعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا وستقام بالولايات المتحدة الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبل.

وسيكون لأفريقيا 4 أندية في كأس العالم للأندية، ومن المرجح أن يشارك العديد من لاعبيها في البطولة الأفريقية.

وتلقى الكاف عدة تساؤلات بشأن التداخل الواضح بين البطولتين لكنه فشل في تقديم حل.

في الأثناء، كشف السكرتير العام للكاف فيرون موسينغو-أومبا بأن نهائيات كأس الأمم ستقام أوائل عام 2026.

وقال موسينغو-أومبا "يمكننا إقامة البطولة بعد كأس العالم للأندية، لكن هل هذا جيد لمصلحة اللاعبين الذين خاضوا الموسم بالكامل ثم يسافرون لأميركا للعب ثم يعودون على الفور للعب في كأس الأمم الأفريقية؟ جدول المباريات كابوس للجميع".

