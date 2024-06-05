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تأجيل كأس أمم أفريقيا في المغرب إلى بداية 2026

Algeria wins 2019 Africa Cup of Nations Algeria wins 2019 Africa Cup of Nations- - CAIRO, EGYPT - JULY 19: Algerian team celebrate championship with trophy after the 2019 Africa Cup of Nations final match between Senegal and Algeria at the Cairo Stadium in Cairo, Egypt on July 19, 2019. Algeria won their first Africa Cup of Nations (AFCON) title in 29 years, beating Senegal 1-0 late Friday in Egypt.
تأجيل موعد كأس أمم أفريقيا بسبب تعارضها مع موعد كأس العالم للأندية الموسعة (الأناضول)
5/6/2024

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) -اليوم الأربعاء- تأجيل نهائيات كأس الأمم المقبلة 6 أشهر لتنطلق بداية عام 2026.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة بالمغرب في يونيو/حزيران 2025، لكن ذلك تعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا وستقام بالولايات المتحدة الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبل.

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وسيكون لأفريقيا 4 أندية في كأس العالم للأندية، ومن المرجح أن يشارك العديد من لاعبيها في البطولة الأفريقية.

وتلقى الكاف عدة تساؤلات بشأن التداخل الواضح بين البطولتين لكنه فشل في تقديم حل.

في الأثناء، كشف السكرتير العام للكاف فيرون موسينغو-أومبا بأن نهائيات كأس الأمم ستقام أوائل عام 2026.

وقال موسينغو-أومبا "يمكننا إقامة البطولة بعد كأس العالم للأندية، لكن هل هذا جيد لمصلحة اللاعبين الذين خاضوا الموسم بالكامل ثم يسافرون لأميركا للعب ثم يعودون على الفور للعب في كأس الأمم الأفريقية؟ جدول المباريات كابوس للجميع".

وتعرض الكاف لانتقادات أيضا بسبب عدم قدرته على تحديد مواعيد نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات هذا العام، والتي تقام أيضا في المغرب.

وتوجد أيضا حالة من عدم اليقين بشأن النسخة الثانية من الدوري الأفريقي لكرة القدم الذي أقيمت نسخته الافتتاحية العام الماضي.

وخاضت 8 أندية مختارة بطولة خاصة للحصول على جوائز مالية قياسية في بطولة، بنظام خروج المغلوب، وامتدت شهرين.

ووعد رئيس الكاف باتريس موتسيبي أن النسخة المقبلة ستتكون من 24 فريقا، لكن الكاف أعلن أمس أن مراحل المجموعات بدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الموسم المقبل ستقام الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وهي ذاتها مواعيد اعتمدها الدوري الأفريقي العام الماضي.

المصدر : رويترز