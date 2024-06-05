تأجيل كأس أمم أفريقيا في المغرب إلى بداية 2026

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) -اليوم الأربعاء- تأجيل نهائيات كأس الأمم المقبلة 6 أشهر لتنطلق بداية عام 2026.

وكان من المقرر أن تنطلق البطولة بالمغرب في يونيو/حزيران 2025، لكن ذلك تعارض مع كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا وستقام بالولايات المتحدة الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز المقبل.

وسيكون لأفريقيا 4 أندية في كأس العالم للأندية، ومن المرجح أن يشارك العديد من لاعبيها في البطولة الأفريقية.

وتلقى الكاف عدة تساؤلات بشأن التداخل الواضح بين البطولتين لكنه فشل في تقديم حل.

في الأثناء، كشف السكرتير العام للكاف فيرون موسينغو-أومبا بأن نهائيات كأس الأمم ستقام أوائل عام 2026.

وقال موسينغو-أومبا "يمكننا إقامة البطولة بعد كأس العالم للأندية، لكن هل هذا جيد لمصلحة اللاعبين الذين خاضوا الموسم بالكامل ثم يسافرون لأميركا للعب ثم يعودون على الفور للعب في كأس الأمم الأفريقية؟ جدول المباريات كابوس للجميع".

OFFICIAL: AFCON 2025 will be delayed by six months to the start of 2026. The 2025 finals in Morocco were scheduled for next June but that will clash with Club World Cup, set for June 15-July 13 in the US. This, per CAF general secretary Veron Mosengo-Omba, is the reason. pic.twitter.com/lAXdv0rmAQ — Gary Al-Smith (@garyalsmith) June 5, 2024

وتعرض الكاف لانتقادات أيضا بسبب عدم قدرته على تحديد مواعيد نهائيات كأس الأمم الأفريقية للسيدات هذا العام، والتي تقام أيضا في المغرب.

وتوجد أيضا حالة من عدم اليقين بشأن النسخة الثانية من الدوري الأفريقي لكرة القدم الذي أقيمت نسخته الافتتاحية العام الماضي.

وخاضت 8 أندية مختارة بطولة خاصة للحصول على جوائز مالية قياسية في بطولة، بنظام خروج المغلوب، وامتدت شهرين.

ووعد رئيس الكاف باتريس موتسيبي أن النسخة المقبلة ستتكون من 24 فريقا، لكن الكاف أعلن أمس أن مراحل المجموعات بدوري الأبطال وكأس الكونفدرالية الموسم المقبل ستقام الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وهي ذاتها مواعيد اعتمدها الدوري الأفريقي العام الماضي.