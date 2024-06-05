رونالدو المثابر يسعى للوصول لهدفه الـ900 في يورو 2024

كان قائد البرتغال كريستيانو رونالدو نموذجا للاستمرارية ببقائه لأكثر من عقدين من الزمن في الملاعب بمسيرة متميزة بعد أن حطم العديد من الأرقام القياسية ولعب لبعض أكبر الأندية في العالم، وسيكون مصمما على ترك بصمته في بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وأثار انتقال رونالدو من دوريات النخبة الأوروبية إلى السعودية بعد الأداء المخيب للآمال في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر -والتي انتهت بهزيمة البرتغال المفاجئة 1-صفر أمام المغرب في دور الثمانية- تساؤلات عما إذا كانت مسيرته المذهلة في عمر 39 عاما تقترب من النهاية.

ومع ذلك، سيكون رونالدو عازما على إثبات أنه لا يزال قادرا على إحداث تأثير في البطولات الكبرى، وسيصل إلى ألمانيا لخوض بطولة أوروبا 2024 كقائد موثوق لفريق موهوب تحت قيادة روبرتو مارتينيز المدرب السابق لبلجيكا.

ومن الصعب الدخول في جدل بشأن إنجازات رونالدو، إذ حقق أرقاما قياسية سيكون من الصعب جدا الوصول إليها.

ومن ضمن إنجازاته فإن رونالدو هو كبير الهدافين في تاريخ كرة القدم الدولية للرجال برصيد 128 هدفا في 204 مباريات رسمية.

ومر ما يقارب 20 عاما بين هدفه الأول للبرتغال في مرمى اليونان ببطولة أمم أوروبا 2004 وآخر هدف له أمام ليختنشتاين في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ووصل إلى قمة مسيرته الدولية حين قاد بلاده للفوز ببطولة أوروبا 2016.

وسجل رونالدو 891 هدفا في مسيرته، ويحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، وهو اللاعب الوحيد الذي سجل في 5 بطولات أوروبية متتالية.

وسيحاول رونالدو تعزيز هذا الرقم القياسي في ألمانيا، إذ يقترب من 900 هدف، وهو رقم يمكن الوصول إليه خلال البطولة، لكن هدفه أكبر من ذلك بكثير.

وقال رونالدو بعد تسجيله هدفين في مرمى سلوفاكيا "سيكون من الصعب للغاية الوصول إلى ألف هدف، لكن الأمر يتعلق بمدى استعدادي ذهنيا ودوافعي، إذا كانت ساقاي بحالة جيدة بدنيا فسنرى، للوصول إلى ألف هدف عليك أن تصل إلى 900 أولا، وأعتقد أنني سأصل إلى هذا الرقم".

وبعد أن سجل 10 أهداف في آخر 12 مباراة مع البرتغال و44 في 45 مباراة مع النصر السعودي هذا الموسم قد تكون العزيمة اللافتة لرونالدو مفتاحه ليظهر بشكل قوي مع منتخب بلاده في ألمانيا رغم كل الصعاب.