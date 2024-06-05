المهاجمون الـ10 الأعلى أجرا في العالم

يعد المهاجمون غزيرو الأهداف وذوو الحس التهديفي الكبير أهم الركائز في فريق كرة القدم، ونتيجة لذلك لا تتردد الأندية في دفع رواتب ضخمة لهم ويحتل كريستيانو رونالدو وهاري كين وكيليان مبابي صدارة هؤلاء في العالم.

وبعد انتقاله إلى ريال مدريد، أصبح الفرنسي مبابي يحتل المركز التاسع في قائمة المهاجمين الأعلى أجرا في العالم.

لكنّ ثمة لاعبين يتقاضون أجرا أعلى منه أمثال البرازيلي غابرييل جيسوس لاعب أرسنال الإنجليزي والصربي ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال السعودي.

فيما يلي قائمة المهاجمين الـ10 الأعلى أجرا في العالم حاليا بحسب موقع (ترانسفير ماركت):

10- الإسباني ألفارو موراتا: 286 ألف دولار في الأسبوع (أتلتيكو مدريد الإسباني).

9- الفرنسي كيليان مبابي: 314 ألف دولار في الأسبوع (ريال مدريد الإسباني).

8- البرازيلي غابرييل جيسوس: 338 ألف دولار في الأسبوع (أرسنال الإنجليزي).

7- البرازيلي روبرتو فيرمينو: 402 ألف دولار في الأسبوع (الأهلي السعودي).

6- النرويجي إيرلينغ هالاند: 479 ألف دولار في الأسبوع (مانشستر سيتي الإنجليزي).

5- الصربي ألكسندر ميتروفيتش: 528 ألف دولار في الأسبوع (الهلال السعودي).

4- الإنجليزي هاري كين: 528 ألف دولار في الأسبوع (بايرن ميونخ الألماني).

3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي: 573 ألف دولار في الأسبوع (برشلونة الإسباني).

2- الفرنسي كريم بنزيمة: مليونان و116 ألف دولار في الأسبوع (الاتحاد السعودي).

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 4 ملايين و231 ألف دولار في الأسبوع (النصر السعودي).