إيقاف العدّاء الكيني كيبروتو 6 سنوات بسبب المنشطات

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى -اليوم الأربعاء- عن إيقاف الكيني رونيكس كيبروتو 6 سنوات بسبب المنشطات، ومن المقرر أن يفقد الرقم القياسي العالمي في سباق 10 كيلومترات عدْوا على الطريق، والميدالية البرونزية ببطولة العالم.

وأوقف كيبروتو (24 عاما) الفائز ببرونزية سباق 10 آلاف متر في بطولة العالم 2019، مؤقتا لمخالفة قواعد المنشطات في مايو/أيار من العام الماضي. ويستمر إيقاف العدّاء الكيني حتى مايو/أيار 2029.

World 10km record-holder Rhonex Kipruto has been banned for six years for irregularities in his athlete passport, due to doping. The Athletics Integrity Unit state that Kipruto "was involved in a deliberate and sophisticated doping regime over a period of time to artificially… pic.twitter.com/x9sIcgIX1k — AW (@AthleticsWeekly) June 5, 2024

وحطم كيبروتو الرقم القياسي العالمي لسباق 10 كيلومترات على الطريق في فالنسيا 2020، كما فاز بسباق 10 آلاف متر في لقاء ستوكهولم ضمن الدوري الماسي 2019، ومن المقرر إلغاء النتيجتين.

وقضت محكمة تأديبية بوجود مخالفات في جواز السفر البيولوجي الخاص بالعداء، الذي يكشف تباين في النتائج قد يكون ناجما عن تعاطي المنشطات.

وقالت وحدة النزاهة "رفضت المحكمة دفاع كيبروتو، لتخلص إلى أن سبب التغيرات في جواز السفر البيولوجي يعود على الأرجح للتلاعب بالدم، مثل استخدام الإريثروبويتين البشري المؤتلف"، مشيرة إلى أن عدم وجود أي تفسير آخر مقنع للقيم غير الطبيعية.

ونفى العدّاء تهمة مخالفة قواعد مكافحة المنشطات، لكن المحكمة قالت إنها مقتنعة أن الكيني متورط في نظام متعمد ومتطور للمنشطات على مدار فترة طويلة. ويمكن للعداء الطعن على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية.