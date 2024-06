إيقاف العدّاء الكيني كيبروتو 6 سنوات بسبب المنشطات

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى -اليوم الأربعاء- عن إيقاف الكيني رونيكس كيبروتو 6 سنوات بسبب المنشطات، ومن المقرر أن يفقد الرقم القياسي العالمي في سباق 10 كيلومترات عدْوا على الطريق، والميدالية البرونزية ببطولة العالم.

وأوقف كيبروتو (24 عاما) الفائز ببرونزية سباق 10 آلاف متر في بطولة العالم 2019، مؤقتا لمخالفة قواعد المنشطات في مايو/أيار من العام الماضي. ويستمر إيقاف العدّاء الكيني حتى مايو/أيار 2029.

World 10km record-holder Rhonex Kipruto has been banned for six years for irregularities in his athlete passport, due to doping.

The Athletics Integrity Unit state that Kipruto "was involved in a deliberate and sophisticated doping regime over a period of time to artificially… pic.twitter.com/x9sIcgIX1k

