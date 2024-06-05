مبابي وبيلينغهام يتصدران قائمة أغلى اللاعبين في يورو 2024

تصدر النجمان الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام، قائمة أغلى اللاعبين المشاركين في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

ونشر موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الألماني -المتخصص في اقتصاد كرة القدم والقيم السوقية للاعبين والفرق- قائمة اللاعبين الأغلى من حيث القيمة السوقية، الذين سيقودون منتخبات بلادهم في يورو 2024.

وجاء نجم ريال مدريد الجديد مبابي في صدارة القائمة بقيمة 180 مليون يورو، وتساوى معه في القيمة ذاتها زميله في الملكي الشاب جود بيلينغهام.

وشهدت القائمة حضورا إنجليزيا ملحوظا في أول 10 أسماء، وجاء فيها 5 لاعبين إنجليزيين، وهم على النحو التالي، في المركز الثالث فيل فودين بقيمة 150 مليون يورو، يليه بوكايو ساكا بـ140 مليون يورو، وديكلان رايس في المركز السادس بـ120 مليون يورو، ثم هاري كين تاسعا بقيمة بلغت 100 مليون يورو.

واحتل نجم باير ليفركوزن الألماني فلورين فيرتز المركز الخامس بقيمة وصلت إلى 130 مليون يورو، وفي المركز السابع لاعب وسط إسبانيا رودري بـ120 مليون يورو متساويا معه في القيمة أيضا النجم الألماني الشاب جمال موسيالا.

واحتل المركز العاشر اللاعب البرتغالي رافائيل لياو بقيمة 90 مليون يورو، وتساوى معه لاعبا خط وسط ريال مدريد، الفرنسيان إدواردو كامافينغا وأوريلين تشواميني.

وتنتظر منتخبات أوروبا منافسة شرسة في يورو 2024، الذي سينطلق في 14 يونيو/حزيران الجاري، حيث تمتلك منتخبات مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا فرقا شبه متكاملة تجمع بين الخبرة والشباب، سيسعى جميعها لتحقيق اللقب القاري.