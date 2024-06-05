تفوق على مبابي وكين.. نجم لشبونة أفضل هداف وصانع أهداف في 10 دوريات أوروبية

تفوق المهاجم السويدي الواعد فيكتور غيوكيرس لاعب سبورتينغ لشبونة البرتغالي على لاعبي الدوريات الكبرى، إذ تصدر قائمة اللاعبين في مجموع الأهداف المسجلة والتمريرات الحاسمة على مستوى أفضل 10 دوريات أوروبية في موسم 2023-2024 في جميع المسابقات.

وأسهم غيوكيرس في 53 هدفا هذا الموسم مع سبورتينغ لشبونة بهز الشباك في 43 مناسبة إلى جانب تقديم 14 تمريرة حاسمة.

وحل الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 56 هدفا منها 12 تمريرة حاسمة.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا وصناعة للأهداف في أفضل 10 دوريات أوروبية:

1- السويدي فيكتور غيوكيرس (سبورتينغ لشبونة البرتغالي): 58 هدفا (سجل 43 هدفا، وصنع 15).

2- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ الألماني): 56 هدفا (سجل 44 هدفا، وصنع 12).

– الهولندي لوك دي يونغ (آيندوفن الهولندي): 56 هدفا (سجل 38 هدفا، وصنع 18).

4- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 54 هدفا (سجل 44 هدفا، وصنع 10).

5- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي): 44 هدفا (سجل 38 هدفا، وصنع 6).

– الأرجنتيني ماورو إيكاردي (غلطة سراي التركي): 44 هدفا (سجل 32 هدفا، وصنع 12).

7- الإنجليزي كول بالمر (تشلسي الإنجليزي): 42 هدفا (27 هدفا، 15 تمريرة حاسمة).

8- الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (أولمبيك مرسيليا): 41 هدفا (30 هدفا، 11 تمريرة حاسمة).

9- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا الإنجليزي): 40 هدفا (27 هدفا، 13 تمريرة حاسمة).

10- اليوناني فانجيليس بافليديس (ألكمار الهولندي): 39 هدفا (33 هدفا، 6 تمريرات حاسمة).

– المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي): 39 هدفا (25 هدفا، 14 تمريرة حاسمة).