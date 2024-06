مانشستر سيتي يطعن في لوائح رابطة الدوري الإنجليزي

ذكرت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي تقدم بطعن قانوني ضد لوائح رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم الخاصة بالانتقالات، وأنه سيتم النظر فيه الأسبوع المقبل.

وأشارت صحيفة "التايمز" البريطانية أن جلسة محاكمة ستبدأ الاثنين المقبل للنظر في الدعوى المقدمة من مانشستر سيتي ضد اللوائح المالية للرابطة بشأن انتقالات اللاعبين.

وتم صياغة هذه اللوائح المالية لضمان أن جميع الصفقات بين النادي والجهات المرتبطة بملكيته تتم وفقا للقيمة السوقية العادلة.

وأضافت الصحيفة أن الدعوى التي قدمها محامو مانشستر سيتي مكونة من 165 صفحة.

وشملت الاتهامات، إخفاء المصدر الحقيقي لتمويل النادي، والإعلان الجزئي عن الرواتب والمكافآت، وخرق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واللعب المالي النظيف.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض التهم تتعلق بمحاولات مزعومة لإخفاء تمويل ملاك النادي في صورة عقود رعاية؛ في انتهاك واضح للوائح الرابطة، بينما ينفي مانشستر سيتي ارتكاب أي مخالفات.

واستمر هذا التحقيق 4 سنوات قبل توجيه التهم لمانشستر سيتي.

🚨🚨| BREAKING: Manchester City has launched an unprecedented legal action against Premier League.

This has sparked civil war among clubs with hearing due to start on June 10. Man City describing Premier League financial rules as ‘tyranny of the majority’.

[@TimesSport] pic.twitter.com/rYyUfMYEmD

— CentreGoals. (@centregoals) June 4, 2024