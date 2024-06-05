جدول مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا

نلقي الضوء على مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية، التي تقام غدا الخميس، والقنوات الناقلة لها.

وفي ما يأتي برنامج مباريات الخميس ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 (بتوقيت غرينتش):

المجموعة الأولى:

(13:30) الهند – الكويت (قناة Kuwait Sports HD)

(16:00) أفغانستان – قطر (قناة Alkass 1)

المجموعة الثانية:

(12:10) ميانمار – اليابان

(13:00) كوريا الشمالية – سوريا

المجموعة الثالثة:

(12:00) الصين – تايلند

سنغافورة – كوريا الجنوبية

المجموعة الرابعة:

(11:00) الصين تايبيه – عُمان

(15:00) قرغيزستان – ماليزيا

المجموعة الخامسة:

(12:00) هونغ كونغ – إيران

(14:30) أوزبكستان – تركمانستان

المجموعة السادسة:

(09:00) إندونيسيا – العراق

(12:00) فيتنام – الفلبين

المجموعة السابعة:

(15:30) باكستان – المملكة العربية السعودية (قناة SSC SPORT 1 HD، وقناة Alkass 1)

(17:30) الأردن – طاجيكستان

المجموعة الثامنة:

(16:00) نيبال – الإمارات العربية المتحدة (قناة Sharjah Sports TV)

(17:30) البحرين – اليمن

المجموعة التاسعة:

(10:45) بنغلاديش – أستراليا

(16:00) فلسطين – لبنان

نظام التصفيات المزدوجة

تتمثل قارة آسيا في 8 منتخبات مع احتمال ارتفاع العدد إلى 9 منتخبات، حسب نتائج الملحق العالمي.

يشتمل الدور الثاني على 36 منتخبا، قُسّمت على 9 مجموعات، تضمّ كل واحدة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ويونيو/حزيران 2024.

يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي الوقت عينه تحجز تلك المنتخبات مقاعدها في كأس آسيا 2027 في السعودية.

وتقام قرعة الدور الثالث من تصفيات كأس العالم في 2024، إذ تُوزّع المنتخبات الـ18 المتأهلة على 3 مجموعات من 6 منتخبات. يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين يُحدّد المقعدان المباشران المتبقيان لقارة آسيا عبر الدور الرابع في ملحق قاري، في حين ستكون هنالك فرصة لمقعد إضافي من خلال دور خامس في الملحق العالمي.