نسبة كبيرة من الألمان غير مهتمين ببطولة أوروبا 2024

أظهر استطلاع أجرته شبكة "إيه آر دي" -اليوم الأربعاء- أن أكثر من واحد من كل 4 ألمان ليس لديه أي اهتمام ببطولة أوروبا 2024 المقبلة التي تستضيفها بلادهم، في حين أنها أكبر حدث رياضي في ألمانيا منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.

ويأمل منظمون والمنتخب الوطني الألماني في بث أجواء الحماس في البلاد، مثلما حدث في كأس العالم 2006 في ألمانيا.

لكن حتى الآن يبدو أن بعض الألمان غير مقتنعين، إذ أظهر الاستطلاع أن نسبة 27% لا تهتم مطلقا بالبطولة المقرر أن تنطلق يوم 14 يونيو/حزيران الجاري في 10 مدن ألمانية وتنتهي يوم 14 يوليو/تموز في برلين.

وقالت الشبكة إن أقل من نصف الذين شملهم الاستطلاع (43%) قالوا إنهم مهتمون جدا بالحدث بينما أبدى 27% اهتماما أقل.

وأخفقت ألمانيا (بطلة أوروبا 3 مرات والفائزة بـ4 ألقاب في كأس العالم) في ترك أي بصمة على المستوى الدولي خلال السنوات العشر الماضية بعد أن خرجت أيضا من دور المجموعات في نسختين متتاليتين لكأس العالم عامي 2018 و2022.

لكن كانت هناك علامات على التحسن تحت قيادة المدرب الجديد يوليان ناغلسمان، الذي تولى المسؤولية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ حقق الفريق انتصارين إضافة إلى تعادل في آخر 3 مباريات دولية ودية هذا العام.

وسيلعبون مع اليونان بعد غد الجمعة في آخر مباراة ودية قبل انطلاق البطولة الأسبوع المقبل.

وأبدى الألمان كذلك مخاوفهم بشأن الأمن خلال البطولة إذ عبر 42% عن "قلقهم" أو "قلقهم الشديد" بشأن الأمن و14% فقط لديهم مخاوف قليلة.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر -أمس الثلاثاء- إن ألمانيا تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية قبل انطلاق البطولة لتفادي التهديدات المحتملة من إسلاميين ومثيري شغب والهجمات الإلكترونية.

وأضافت أن ألمانيا تتوقع أن يحضر 2.7 مليون مشجع المباريات في الملاعب في جميع أنحاء البلاد، ونحو 12 مليون شخص في مناطق المشجعين لمشاهدة المباريات في الهواء الطلق.

لكن المخاوف الأمنية تصاعدت بعد سلسلة من الهجمات الأشهر الأخيرة.

وقالت فيزر إنه لا توجد مؤشرات قوية على وجود تهديد، لكن ألمانيا تبذل كل ما في وسعها لتأمين البطولة.