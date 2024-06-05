تنطلق اليوم الأربعاء الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والمقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي ما يأتي برنامج الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية لمونديال 2026 (بتوقيت غرينيتش):

أولا/ الجولة الثالثة:

الأربعاء 5 يونيو/حزيران:

المجموعة الأولى: (16:00) سيراليون – جيبوتي (الجديدة المغربية)

المجموعة التاسعة: (16:00) جمهورية أفريقيا الوسطى – تشاد (وجدة المغربية)

المجموعة الثامنة: (19:00) ناميبيا – ليبيريا (جوهانسبرغ)

تونس – غينيا الاستوائية (رادس)

المجموعة الثانية: (16:00) توغو – جنوب السودان (لومي)

الخميس 6 يونيو/حزيران:

المجموعة الأولى: (16:00) غينيا بيساو – إثيوبيا (بيساو)

(19:00) مصر – بوركينا فاسو (القاهرة)

المجموعة التاسعة: (19:00) مالي – غانا (باماكو)

المجموعة الثالثة: (19:00) بنين – رواندا (أبيدجان)

المجموعة الثامنة: (13:00) ملاوي – ساو تومي وبرينسيبي (ليلونغوي-ملاوي)

المجموعة الثانية: (16:00) موريتانيا – السودان (نواكشوط)

(19:00) السنغال – الكونغو الديمقراطية (ديامنياديو)

المجموعة الخامسة: (16:00) الكونغو – النيجر (كينشاسا)

المجموعة الرابعة: (16:00) ليبيا – موريشيوس (طرابلس)

المجموعة السابعة: (19:00) الجزائر – غينيا (الجزائر)

الجمعة 7 يونيو/حزيران:

المجموعة التاسعة: (16:00) مدغشقر – جزر القمر (جوهانسبرغ).

المجموعة الثالثة: (13:00) زيمبابوي – ليسوتو (جوهانسبرغ)

(19:00) نيجيريا – جنوب أفريقيا (أويو)

المجموعة الخامسة: (19:00) المغرب – زامبيا (أغادير)

المجموعة الرابعة: (16:00) أنغولا – إسواتيني (لواندا)

المجموعة السابعة (13:00) موزمبيق – الصومال (مابوتو)

(16:00) أوغندا – بوتسوانا (نامبولي)

المجموعة السادسة: (13:00) كينيا – بوروندي (ليلونغوي-ملاوي)

(19:00) ساحل العاج – الغابون (كوروغو)

السبت 8 يونيو/حزيران: (بتوقيت غرينتش)

المجموعة الرابعة: (16:00) الكاميرون – الرأس الأخضر (دوالا)

المجموعة السادسة: (16:00) غامبيا – سيشل (بركان المغربية)

ثانيا/ الجولة الرابعة:

الأحد 9 يونيو/حزيران:

المجموعة الأولى: (16:00) جيبوتي – إثيوبيا (الجديدة المغربية)

المجموعة الثامنة: (13:00) ساو تومي وبرينسيبي – ليبيريا (وجدة المغربية)

(19:00) ناميبيا – تونس (جوهانسبرغ)

المجموعة الثانية: (16:00) الكونغو الديمقراطية – توغو (كينشاسا)

موريتانيا – السنغال (نواكشوط)

الاثنين 10 يونيو/حزيران:

المجموعة الأولى: (16:00) غينيا بيساو – مصر (بيساو)

(19:00) بوركينا فاسو – سيراليون (باماكو)

المجموعة التاسعة: (19:00) غانا – أفريقيا الوسطى (كوماسي)

المجموعة الثالثة: (16:00) بنين – نيجيريا (أبيدجان)

المجموعة الثامنة: (13:00) غينيا الاستوائية – ملاوي (مالابو)

المجموعة السابعة: (13:00) الصومال – بوتسوانا (مابوتو)

(16:00) أوغندا – الجزائر (نامبولي)

(19:00) غينيا – موزمبيق (الجديدة المغربية)

المجموعة التاسعة: (13:00) مدغشقر – مالي (جوهانسبرغ)

الثلاثاء 11 يونيو/حزيران:

المجموعة التاسعة: (16:00) تشاد – جزر القمر (وجدة المغربية)

المجموعة الثالثة: (16:00) جنوب Hفريقيا – زيمبابوي (بلومفونتين)

ليسوتو – رواندا (دوربان)

المجموعة الثانية: (13:00) جنوب السودان – السودان (جوبا)

المجموعة الخامسة (13:00) زامبيا – تنزانيا (ندولا)

(16:00) الكونغو – المغرب (كينشاسا)

المجموعة الرابعة (13:00) موريشيوس – إسواتيني (سان بيار)

(16:00) الرأس الاخضر – ليبيا (برايا)

(19:00) أنغولا – الكاميرون (لواندا)

المجموعة السادسة (13:00) كينيا – ساحل العاج (ليلونغوي)

(19:00) الغابون – غامبيا (فرانسفيل)

سيشل – بوروندي (بركان المغربية)