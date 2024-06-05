تنطلق اليوم الأربعاء الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم والمقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي ما يأتي برنامج الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية لمونديال 2026 (بتوقيت غرينيتش):

أولا/ الجولة الثالثة:

الأربعاء 5 يونيو/حزيران:

المجموعة الأولى: (16:00) سيراليون – جيبوتي (الجديدة المغربية)- قناة SSC EXTRA 1 HD

المجموعة التاسعة: (16:00) جمهورية أفريقيا الوسطى – تشاد (وجدة المغربية)- قناة SSC EXTRA 2 HD

المجموعة الثامنة: (19:00) ناميبيا – ليبيريا (جوهانسبرغ)- قناة SSC 2 HD

تونس – غينيا الاستوائية (رادس)- قناة SSC 1 HD

المجموعة الثانية: (16:00) توغو – جنوب السودان (لومي)- قناة SSC 1 HD

الخميس 6 يونيو/حزيران:

المجموعة الأولى: (16:00) غينيا بيساو – إثيوبيا (بيساو)- قناة SSC 4 HD

(19:00) مصر – بوركينا فاسو (القاهرة)- قناة SSC 1 HD

المجموعة التاسعة: (19:00) مالي – غانا (باماكو)- قناة SSC EXTRA 2 HD

المجموعة الثالثة: (19:00) بنين – رواندا (أبيدجان)- قناة SSC 3 HD

المجموعة الثامنة: (13:00) ملاوي – ساو تومي وبرينسيبي (ليلونغوي-ملاوي)- قناة SSC EXTRA 1 HD

المجموعة الثانية: (16:00) موريتانيا – السودان (نواكشوط)- قناة SSC EXTRA 1 HD

(19:00) السنغال – الكونغو الديمقراطية (ديامنياديو)- قناة SSC EXTRA 1 HD

المجموعة الخامسة: (16:00) الكونغو – النيجر (كينشاسا)- قناة SSC EXTRA 2 HD

المجموعة الرابعة: (16:00) ليبيا – موريشيوس (طرابلس)- قناة SSC 3 HD

المجموعة السابعة: (19:00) الجزائر – غينيا (الجزائر)- قناة SSC 5 HD

الجمعة 7 يونيو/حزيران:

المجموعة الخامسة: (19:00) المغرب – زامبيا (أغادير)- قنوات Arryadia TNT HD وESPN 1 Nederland HD وSport TV6 Portugal

المجموعة الثالثة: (13:00) زيمبابوي – ليسوتو (جوهانسبرغ)

(19:00) نيجيريا – جنوب أفريقيا (أويو)- قناة Sport TV5 Portugal

المجموعة الرابعة: (16:00) أنغولا – إسواتيني (لواندا)

المجموعة السابعة (13:00) موزمبيق – الصومال (مابوتو)- قناة Sport TV1 Portugal

(16:00) أوغندا – بوتسوانا (نامبولي)

المجموعة السادسة: (13:00) كينيا – بوروندي (ليلونغوي-ملاوي)

(19:00) ساحل العاج – الغابون (كوروغو)- Sportdigital

المجموعة التاسعة: (16:00) مدغشقر – جزر القمر (جوهانسبرغ)

السبت 8 يونيو/حزيران: (بتوقيت غرينتش)

المجموعة الرابعة: (16:00) الكاميرون – الرأس الأخضر (دوالا)

المجموعة السادسة: (16:00) غامبيا – سيشل (بركان المغربية)

ثانيا/ الجولة الرابعة:

الأحد 9 يونيو/حزيران:

المجموعة الثامنة: (13:00) ساو تومي وبرينسيبي – ليبيريا (وجدة المغربية)

(19:00) ناميبيا – تونس (جوهانسبرغ)

المجموعة الثانية: (16:00) الكونغو الديمقراطية – توغو (كينشاسا)

موريتانيا – السنغال (نواكشوط)- قناة ESPN 1 Nederland HD

المجموعة الأولى: (16:00) جيبوتي – إثيوبيا (الجديدة المغربية)

الاثنين 10 يونيو/حزيران:

المجموعة الأولى: (16:00) غينيا بيساو – مصر (بيساو)- قناة ESPN 2 Nederland HD وقناة Sport TV5 Portugal

(19:00) بوركينا فاسو – سيراليون (باماكو)

المجموعة التاسعة: (19:00) غانا – أفريقيا الوسطى (كوماسي)- Sportdigital

المجموعة الثالثة: (16:00) بنين – نيجيريا (أبيدجان)

المجموعة الثامنة: (13:00) غينيا الاستوائية – ملاوي (مالابو)

المجموعة السابعة: (13:00) الصومال – بوتسوانا (مابوتو)

(16:00) أوغندا – الجزائر (نامبولي)

(19:00) غينيا – موزمبيق (الجديدة المغربية)

المجموعة التاسعة: (13:00) مدغشقر – مالي (جوهانسبرغ)

الثلاثاء 11 يونيو/حزيران:

المجموعة التاسعة: (16:00) تشاد – جزر القمر (وجدة المغربية)

المجموعة الثالثة: (16:00) جنوب أفريقيا – زيمبابوي (بلومفونتين)

ليسوتو – رواندا (دوربان)

المجموعة الثانية: (13:00) جنوب السودان – السودان (جوبا)

المجموعة الخامسة (13:00) زامبيا – تنزانيا (ندولا)

(16:00) الكونغو – المغرب (كينشاسا)

المجموعة الرابعة (13:00) موريشيوس – إسواتيني (سان بيار)

(16:00) الرأس الاخضر – ليبيا (برايا)

(19:00) أنغولا – الكاميرون (لواندا)

المجموعة السادسة (13:00) كينيا – ساحل العاج (ليلونغوي)

(19:00) الغابون – غامبيا (فرانسفيل)

سيشل – بوروندي (بركان المغربية)